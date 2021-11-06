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“التعاون الإسلامي”: هجوم ميليشيات الحوثي على مطار أبها عمل إرهابي جبان

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“التعاون الإسلامي”: هجوم ميليشيات الحوثي على مطار أبها عمل إرهابي جبان

“التعاون الإسلامي”: هجوم ميليشيات الحوثي على مطار أبها عمل إرهابي جبان
يوسف بن أحمد العثيمين
http://almnatiq.net/?p=1061913
المناطق - واس:

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانة المنظمة بأشد العبارات للهجوم الجديد لميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين في مطار أبها بطائرة مفخخة.

وأكد الأمين العام مجدداً أن الهجوم على المطارات المدنية وتعريض حياة المسافرين الأبرياء للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها، مشدداً على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجدد العثيمين دعوته المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

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