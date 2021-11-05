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الخارجية تشارك في فعالية “كات ووك” العالمية للمشي

الخارجية تشارك في فعالية “كات ووك” العالمية للمشي

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الخارجية تشارك في فعالية “كات ووك” العالمية للمشي

الخارجية تشارك في فعالية “كات ووك” العالمية للمشي
http://almnatiq.net/?p=1061921
المناطق - واس:

شاركت وزارة الخارجية اليوم في مبادرة “كات ووك 2021” العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات لرفع الوعي بضرورة المحافظة على القطط البرية، ومنها النمر العربي المهدد بالانقراض، وتشجيع الأشخاص على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وذلك من خلال فعالية أقيمت في حي السفارات بمدينة الرياض.

وتعد “كات ووك” للمشي المبادرة الأولى لمؤسسة كاتموسفير Catmosphere، التي أسستها صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

شارك في الفعالية معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

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