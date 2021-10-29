أمانة حائل تواصل أعمال معالجة التشوه البصري و تحسين المشهد الحضري

محررو المناطق:

تواصل أمانة منطقة حائل أعمالها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في رفع الأنقاض وإزالة المخلفات من داخل الأحياء السكنية والميادين العامة.

وأطلقت أمانة منطقة حائل مبادرة “عشان أحب حائل” لمعالجة التشوهات البصرية عن طريق همم المتطوعين والمشاركة المجتمعية إذ كانت بداية انطلاق المبادرة في حي الوسيطاء بحائل.

جاء ذلك بعد طرح فرصة تطوعية في موقع العمل التطوعي الوطني وشارك في هذه المبادرة 60 متطوعاً ومتطوعةً.