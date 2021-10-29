احدث الأخبار

إغلاق 11 منشأة تجارية مخالفة خلال جولات رقابية بالباحة
منطقة الباحة
 “المرور” يحدد شرط السماح للوالد بالسفر خارج المملكة بـ”سيارة الابن”
أبرز المواد
 القبض على خلية تابعة لحزب الله اللبناني في الكويت
أبرز المواد
 ممن تخطوا الـ60 عامًا.. الكويت تعفي مواطني فلسطين من رسوم الإقامة
دولي
 والد ضحية “ملاهي تبوك” يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة ابنه: “عشت فترة صعبة” (فيديو)
أبرز المواد
 هيئة تطوير عسير تنظم مبادرة لحماية القطط البرية المعرضة للانقراض
منطقة عسير
 التعليم تنشر جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل التعليمية من الأسبوع الحادي عشر
أبرز المواد
 الخارجية تشارك في فعالية “كات ووك” العالمية للمشي
محليات
 أمانة حائل تواصل أعمال معالجة التشوه البصري و تحسين المشهد الحضري
منطقة حائل
 بداية من الإثنين.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة حتى تصل 5 درجات مئوية بعدة مناطق
أبرز المواد
 مستجدات كورونا والفئات المسموح لها بدخول المنشآت الرياضية.. أبرز نقاط مؤتمر الصحة غدًا
أبرز المواد
 إمارة حائل تنظم مبادرة تطوعية لحماية القطط البرية
منطقة حائل
إغلاق 11 منشأة تجارية مخالفة خلال جولات رقابية بالباحة

إغلاق 11 منشأة تجارية مخالفة خلال جولات رقابية بالباحة

منطقة الباحة
“المرور” يحدد شرط السماح للوالد بالسفر خارج المملكة بـ”سيارة الابن”

“المرور” يحدد شرط السماح للوالد بالسفر خارج المملكة بـ”سيارة الابن”

أبرز المواد
القبض على خلية تابعة لحزب الله اللبناني في الكويت

القبض على خلية تابعة لحزب الله اللبناني في الكويت

أبرز المواد
ممن تخطوا الـ60 عامًا.. الكويت تعفي مواطني فلسطين من رسوم الإقامة

ممن تخطوا الـ60 عامًا.. الكويت تعفي مواطني فلسطين من رسوم الإقامة

دولي

أمانة حائل تواصل أعمال معالجة التشوه البصري و تحسين المشهد الحضري

أمانة حائل تواصل أعمال معالجة التشوه البصري و تحسين المشهد الحضري
http://almnatiq.net/?p=1061929
محررو المناطق:

تواصل أمانة منطقة حائل أعمالها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في رفع الأنقاض وإزالة المخلفات من داخل الأحياء السكنية والميادين العامة.

وأطلقت أمانة منطقة حائل مبادرة “عشان أحب حائل” لمعالجة التشوهات البصرية عن طريق همم المتطوعين والمشاركة المجتمعية إذ كانت بداية انطلاق المبادرة في حي الوسيطاء بحائل.

جاء ذلك بعد طرح فرصة تطوعية في موقع العمل التطوعي الوطني وشارك في هذه المبادرة 60 متطوعاً ومتطوعةً.

روابط ذات صلة

“دروازة”.. مبادرة ببلدية القطيف لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

“دروازة”.. مبادرة ببلدية القطيف لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري
“بلدية القليب” تكشف عن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

“بلدية القليب” تكشف عن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري
“أمانة الشرقية” تُقيم ما جرى إنجازه من خطة معالجة التشوه البصري

“أمانة الشرقية” تُقيم ما جرى إنجازه من خطة معالجة التشوه البصري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*