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بداية من الإثنين.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة حتى تصل 5 درجات مئوية بعدة مناطق

بداية من الإثنين.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة حتى تصل 5 درجات مئوية بعدة مناطق
الأرصاد
http://almnatiq.net/?p=1061932
محررو المناطق:

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

 

ونوه إلى أن الحالة التي تستمر من الإثنين وحتى الخميس ستؤثر على أجواء الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، مشيرًا إلى أنه قد تسجل درجات الحرارة الصغرى 5-10°م .

من جانبه أوضح عقيل العقل المختص في الطقس بمركز الأرصاد الوطني، أن دخول فصل الشتاء الفعلي في أول يوم من شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف العقل خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية” أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال أسبوع الجاري، على منطقة تبوك، حائل، وأجزاء من منطقة القصيم خاصة الشمالية منها، وبعض أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

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