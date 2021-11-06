بداية من الإثنين.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة حتى تصل 5 درجات مئوية بعدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.
ونوه إلى أن الحالة التي تستمر من الإثنين وحتى الخميس ستؤثر على أجواء الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، مشيرًا إلى أنه قد تسجل درجات الحرارة الصغرى 5-10°م .
من #الإثنين الى #الخميس
1️⃣ استمرار الإنخفاض التدريجي في درجات #الحرارة على شمال ووسط وشرق #المملكة #الحدود_الشمالية #الجوف #حائل #القصيم
وقد تسجل الحرارة الصغرى 5-10°م#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) November 6, 2021
من جانبه أوضح عقيل العقل المختص في الطقس بمركز الأرصاد الوطني، أن دخول فصل الشتاء الفعلي في أول يوم من شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف العقل خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية” أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال أسبوع الجاري، على منطقة تبوك، حائل، وأجزاء من منطقة القصيم خاصة الشمالية منها، وبعض أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
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