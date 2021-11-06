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هيئة تطوير عسير تنظم مبادرة لحماية القطط البرية المعرضة للانقراض

هيئة تطوير عسير تنظم مبادرة لحماية القطط البرية المعرضة للانقراض

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التعليم تنشر جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل التعليمية من الأسبوع الحادي عشر

التعليم تنشر جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل التعليمية من الأسبوع الحادي عشر

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التعليم تنشر جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل التعليمية من الأسبوع الحادي عشر

التعليم تنشر جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل التعليمية من الأسبوع الحادي عشر
http://almnatiq.net/?p=1061938

أعلنت وزارة التعليم عن جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل التعليمية من الأسبوع الحادي عشر.

وجاءت جداول الدروس كما نشرتها وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر كالتالي:

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الحادي عشر، ، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

 

جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب أو منصة مدرستي.

 

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب أو منصة مدرستي.

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

 

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الحادي عشر، عبر  قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الحادي عشر، عبر  قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

 

جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

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