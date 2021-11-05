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والد ضحية “ملاهي تبوك” يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة ابنه: “عشت فترة صعبة” (فيديو)

والد ضحية “ملاهي تبوك” يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة ابنه: “عشت فترة صعبة” (فيديو)

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والد ضحية “ملاهي تبوك” يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة ابنه: “عشت فترة صعبة” (فيديو)

والد ضحية “ملاهي تبوك” يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة ابنه: “عشت فترة صعبة” (فيديو)
الطفل إبراهيم البلوي
http://almnatiq.net/?p=1061961
محررو المناطق:

روى المواطن علي البلوي، والد الطفل إبراهيم، تفاصيل الوفاة الحزينة لابنه (ضحية ملاهي تبوك)،بعد سقوطه من إحدى الألعاب في منطقة تبوك.

وقال البلوي، لبرنامج “سيدتي”، على قناة “روتانا خليجية” إنه ذهب مع زوجته وأطفاله للملاهي للترفيه عن الأطفال، وأمام إحدى العربات ذهب الطفل وأخذه أحد العمال الأجانب ووضعه في عربة كهربائية.

وأشار إلى أنه بعد تشغيل العربة سقط الطفل منها وجاءت العربة التي تليها فسحقته ونزفت الدماء من رأسه، ولم يكن هناك إسعاف فذهبنا بسيارة أحد المواطنين الموجودين إلا أن الطفل قد فارق الحياة.

وأضاف والد الطفل: “عشت لحظات صعبة وأنا أحمل جثمان ابني بين يدي، ولا أعلم حينها هل هو على قيد الحياة، في الوقت الذي كان ينزف دمًا جراء الحادثة”.

وتابع البلوي: الدفاع المدني والشرطة باشرا موقع الحادثة والموضوع الآن لدى مركز شرطة القادسية، وننتظر التحقيقات ونتائجها.

 

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