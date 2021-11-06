ممن تخطوا الـ60 عامًا.. الكويت تعفي مواطني فلسطين من رسوم الإقامة

المناطق - وكالات:

أعلنت دولة الكويت عن إعفاء الفلسطينيين ممن تخطوا الـ60 عامًا من حملة المؤهلات دون الجامعية، من رسوم تجديد إقامة.

وتوجه السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب بالشكر إلى القيادة السياسية الكويتية على هذا الاستثناء الذي تم منحه للوافدين الفلسطينيين.

واعتبر طهبوب أن هذا الإعفاء يعد “امتدادا لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته وتأكيدًا مستمرًا لمواقفها من أن القضية الفلسطينية هي من أولى أولوياتها”.

وأكد أن هذه المكرمة الكويتية الإنسانية ليست جديدة على كويت الإنسانية.

وتحصل وزارة الصحة الكويتية حاليا على 50 دينارًا (165 دولارًا) سنويًا كتأمين صحي من جميع الوافدين.