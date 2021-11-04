إغلاق 11 منشأة تجارية مخالفة خلال جولات رقابية بالباحة

المناطق ـ الباحة:

نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها، 5178 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة شملت المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة وما في حكمها، حيث نتج عنها إغلاق 11 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 56 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وستُطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية ومخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية ٩٤٠.