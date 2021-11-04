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“الإعلام المرئي” تكشف سبب عدم عرض فيلم “Eternals” في المملكة

“الإعلام المرئي” تكشف سبب عدم عرض فيلم “Eternals” في المملكة

ثقافة وفنون

“الإعلام المرئي” تكشف سبب عدم عرض فيلم “Eternals” في المملكة

“الإعلام المرئي” تكشف سبب عدم عرض فيلم “Eternals” في المملكة
فيلم "Eternals
http://almnatiq.net/?p=1061976
محررو المناطق:

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عمر أبوبكر، إن الموقف بشأن عرض فيلم “Eternals” في المملكة يعود لخيار الشركة المنتجة.

وأضاف بمداخلة لقناة “الإخبارية”، أن القرار يكون للشركة المنتجة، إما بتنفيذ التعديلات المطلوبة من الهيئة أو عدم عرض الفيلم لذلك كان الموقف بشأن الفيلم المشار إليه من الشركة المنتجة.

وتابع متحدث الهيئة، أنه في حال وجود مشاهد في فيلم لا تتوافق مع ضوابط المحتوى المنصوص عليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية تقوم الهيئة بطلب إجراء تعديلات على تلك المشاهد بما لا يخل بالفيلم الذي يعرض للمشاهدين.

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