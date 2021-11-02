يدعم مرضى القلب والأوعية.. فوائد لا غنى عنها في الفلفل الأحمر

المناطق - وكالات:

قالت الطبيبة الروسية الدكتورة يكتيرينا ماركوفا إن الفلفل الأحمر، يتميز بالألياف الغذائية، حيث تحتوي 100 جرام منه على 2.1 جرام من هذه الألياف.

وأضافت أن فيتامين Р وفيتامين С الموجود بالفلفل الحو يحسن مرونة جدران الأوعية الدموية، وذلك في إشارة إلى أهمية العناصر الغذائية التي تميز ذلك النوع من الخضراوات.

وتابعت أن إضافة الفلفل الحلو تدعم أولئك الذين يعانون من مشكلات في القلب والأوعية؛ لغناه بفيتامينات “A ، E ، B2 ، B5 ، B9 ، PP، وC”، عناصر معدنية “الزنك والحديد والبوتاسيوم”، على أن يتم تقطيع الفلفل قبل تناوله مباشرة، فضلا عن الألياف الهامة.