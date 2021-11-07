احدث الأخبار

يدعم مرضى القلب والأوعية.. فوائد لا غنى عنها في الفلفل الأحمر
أبرز المواد
 فريق “هايكنج ألمع” يزور مركز النشاط الاجتماعي ببني مازن وينظم مسار تعريفي بقرية المخض الأثرية
منطقة عسير
 ضمن مهرجان الدرعية السادس.. مواطن يفوز بجائزة أفضل سيارة كلاسيكية
أبرز المواد
 “الإعلام المرئي” تكشف سبب عدم عرض فيلم “Eternals” في المملكة
ثقافة وفنون
 إغلاق 11 منشأة تجارية مخالفة خلال جولات رقابية بالباحة
منطقة الباحة
 “المرور” يحدد شرط السماح للوالد بالسفر خارج المملكة بـ”سيارة الابن”
أبرز المواد
 القبض على خلية تابعة لحزب الله اللبناني في الكويت
أبرز المواد
 ممن تخطوا الـ60 عامًا.. الكويت تعفي مواطني فلسطين من رسوم الإقامة
دولي
 والد ضحية “ملاهي تبوك” يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة ابنه: “عشت فترة صعبة” (فيديو)
أبرز المواد
 هيئة تطوير عسير تنظم مبادرة لحماية القطط البرية المعرضة للانقراض
منطقة عسير
 التعليم تنشر جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل التعليمية من الأسبوع الحادي عشر
أبرز المواد
 الخارجية تشارك في فعالية “كات ووك” العالمية للمشي
محليات
يدعم مرضى القلب والأوعية.. فوائد لا غنى عنها في الفلفل الأحمر

يدعم مرضى القلب والأوعية.. فوائد لا غنى عنها في الفلفل الأحمر

أبرز المواد
فريق “هايكنج ألمع” يزور مركز النشاط الاجتماعي ببني مازن وينظم مسار تعريفي بقرية المخض الأثرية

فريق “هايكنج ألمع” يزور مركز النشاط الاجتماعي ببني مازن وينظم مسار تعريفي بقرية المخض الأثرية

منطقة عسير
ضمن مهرجان الدرعية السادس.. مواطن يفوز بجائزة أفضل سيارة كلاسيكية

ضمن مهرجان الدرعية السادس.. مواطن يفوز بجائزة أفضل سيارة كلاسيكية

أبرز المواد
“الإعلام المرئي” تكشف سبب عدم عرض فيلم “Eternals” في المملكة

“الإعلام المرئي” تكشف سبب عدم عرض فيلم “Eternals” في المملكة

ثقافة وفنون

فريق “هايكنج ألمع” يزور مركز النشاط الاجتماعي ببني مازن وينظم مسار تعريفي بقرية المخض الأثرية

فريق “هايكنج ألمع” يزور مركز النشاط الاجتماعي ببني مازن وينظم مسار تعريفي بقرية المخض الأثرية
http://almnatiq.net/?p=1061991
المناطق - عسير:

زار فريق هايكنق المع  مركزالنشاط الاجتماعي ببني مازن، كما نظم مسار تعريفي بقرية (المخض) الأثرية وكان ذلك عبر مسار (الفي) .

وتجمع الفريق في النقطة المحددة للتجمع في تمام الساعة الوحدة ظهرا من يوم السبت الموافق ١٤٤٣/٤/١  و من ثم تم التوجهة لمركز النشاط الاجتماعي ببني مازن.

وحين وصول الفريق كان في استقبالهم مدير مركز النشاط الاجتماعي ببني مازن ومجموعة من أعيان القرية .

وقام مدير المركز بشرح وعرض مرئي لمحتويات المركز وانجازاته ومن ثم تم الانطلاق لزيارة قرية (المخض) الأثرية وأخذ جولة في القرية.

كان في ر

فقة الفريق للتعريف بالقرية المشرف العام على القرية الاستاذ /حسن سلطان المازني الذي قام بالشرح الوافي عن القرية التي امتع الفريق بالمعلومات الكافية عن هذه القرية الأثرية التي يعود عمرها أكثر من ١٢٠٠ سنه تقريبا .

كما زار الفريق مزرعة الفراولة وتم التعرف على زراعة الفراولة وكيفية انتاجها حيث لاقت استحسان الفريق لجودة الفراولة وجمال طعمها بشهادة الجميع .

عقب ذلك تم الانطلاق عبر بداية مسار (الفي) واستمتع الفريق بجمال الطبيعة عبر هذا المسار الطبيعي الذي كان يسلكه أهل تلك القرى  إلى تهامة  وحين العودة من المسار توجه الفريق إلى ديوانية الجهري وتم تقديم وجبات شعبية بعمل من الأسر المنتجة ومن ثم تم تكريم الجميع من قبل قائد هايكنق ألمع الاستاذ ناصر عسيري.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*