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الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على جازان حتى الـ 7 مساءً

الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على جازان حتى الـ 7 مساءً

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هطول أمطار على منطقة عسير

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الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على جازان حتى الـ 7 مساءً

الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على جازان حتى الـ 7 مساءً
http://almnatiq.net/?p=1062021
محررو المناطق

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – حتى الساعة السابعة مساءً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية من البحر الأحمر.

 

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