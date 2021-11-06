تعديلات جديدة على ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية

محررو المناطق:

تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب، إجراء تعديلات على بعض ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، على المعلمين المعلمين والراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة وفقًا لـ”عكاظ”.

وبحسب المصادر، فإن التعديلات تضمنت شروط الحصول على الرخصة المهنية ضرورة الحصول على المؤهل المناسب وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة، واستيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق ما هو محدد في اللائحة، وتوفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي).

إضافة إلى تحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى، كما أنه لا بد عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، يجب ألا يكون قد مضى أكثر من 12 شهراً على إعلان نتيجة الاختبار الأحدثا “الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي”.

وأشارت المصادر إلى أن من بين التعديلات أنه يحق لمجتازي اختباري كفايات المعلمين العام والتخصصي الاستفادة منهما أو أحدهما في إصدار الرخصة المهنية بحد أقصى نهاية عام 2023م، كما يمنح الحاصلون على الرخصة المهنية قبل اعتماد هذه الضوابط سنة إضافية لصلاحية الرخصة الصادرة لهم، إضافة إلى أنه يمكن تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية من مستوى إلى مستوى أعلى عند توفر شروط المستوى المطلوب للترقية.

وبحسب المصادر، يجوز تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحيتها، ويتم إجراء تجديد الرخصة وفق ضوابط خاصة تحددها الهيئة، وفي السابق كان لا بد من تقديم طلب التجديد قبل عام من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، وتقديم طلب الحصول على رخصة معلم متقدم أو خبير قبل عام من المدة المحددة للرتبة المهنية في لائحة الوظائف التعليمية.