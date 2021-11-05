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شاهد.. أثار الهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس وزراء العراق

شاهد.. أثار الهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس وزراء العراق
http://almnatiq.net/?p=1062032
المناطق- وكالات:

أظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء العراقية، الأضرار التي أحدثها هجوما بطائرة مسيرة مفخخة، استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

 

وفي وقت سابق، استهدفت طائرة مسيرة مفخخة منزل الكاظمي في ساعة مبكرة من صباح الأحد، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه محاولة اغتيال، لكنه قال إن الكاظمي نجا دون أن يصاب بأذى، في وقت لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

 

 

وكشفت مصادر أمنية، إصابة عددا من أفراد قوة الحرس الشخصي للكاظمي.

 

من ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية الأميركية الهجوم وعرضت المساعدة في التحقيق. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان “هذا العمل الذي يبدو أنه إرهابي، والذي ندينه بشدة، كان موجها إلى قلب الدولة العراقية”.

 

وأضاف برايس: “نحن على تواصل وثيق مع قوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وعرضنا مساعدتنا مع تحقيقها في هذا الهجوم”.

 

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