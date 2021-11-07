طبيبة: 3 فئات محرومة من الطماطم لخطرها عليهم

المناطق - وكالات:

قالت خبيرة التغذية ناتاليا كروغلوفا إن الطماطم غذاء منخفض السعرات الحرارية، ويمكن تضمينها في النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري من النوع 2.

وأضافت كروغلوفا أنه يجب استبعاد الطماطم في مرحلة تفاقم أمراض الجهاز الهضمي، والأمراض الالتهابية مثل التهاب المعدة والأمعاء ومرض القرحة الهضمية، حتى يشعر المريض بالهدوء على المدى الطويل”.

وتدخل الطماطم في نظامنا الغذائي بأشكال مختلفة، وتعتبر هامة لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات هامة للجسم.

وأكدت خبيرة التغذية ناتاليا كروغلوفا، أن الطماطم تحتوي على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية والمهمة للبشر، فهو يحمي الجسم من الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، مشيرة إلى الليكوبين ينشط خلايا الدفاع المناعي.

وبحسب الخبيرة تحتوي الطماطم أيضا على فيتامين سي، والألياف الغذائية، وبيتا كاروتين هو فيتامين أ، الهام لصحة الجلد والشعر والأظافر”.