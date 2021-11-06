وظائف شاغرة بأمانة المدينة المنورة للجنسين

محررو المناطق

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن توفر 48 وظيفة مؤقتة شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لمدة (90) يومًا لأداء مهام معالجة التشوه البصري.

وأضافت الأمانة، عبر موقها الإلكتروني أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مدني (عدد 10 وظائف).

– مهندس معماري (عدد 14 وظيفة).

– مهندس تخطيط (عدد 4 وظائف).

– مهندس زراعي (عدد 4 وظائف).

– مراقب إنشاءات (عدد 6 وظائف).

– مراقب معماري (عدد 6 وظائف).

– مراقب طرق (عدد 4 وظائف).

وتابع أنه لمن يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: “https://recruitment.amana-md.gov.sa/”