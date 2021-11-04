شرطة الرياض تطيح بـ 11 شخصًا سطوا على شركات واستولوا على أكثر من 1.7 مليون ريال

المناطق - واس:

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (11) شخصًا، مواطن و(10) مقيمين من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في السطو على مقار شركات والاستيلاء على خزائن أموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متخذين من وحدة سكنية بأحد الأحياء مقرًا لذلك.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المسروقات بلغت (1,704,846) ريالًا، وضبط بحوزتهم مبلغ (46,526) ريالًا، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.