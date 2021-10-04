نيمار يرثي المغنية البرازيلية ماريليا على طريقته الخاصة

نيمار يرثي المغنية البرازيلية ماريليا على طريقته الخاصة

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نيمار يرثي المغنية البرازيلية ماريليا على طريقته الخاصة

نيمار يرثي المغنية البرازيلية ماريليا على طريقته الخاصة
http://almnatiq.net/?p=1062061
محررو المناطق:

“سأكون معجبك الأبدي، ملكة المعاناة، ارقدي بسلام”.. بتلك الكلمات كرم المهاجم البرازيلي نيمار، المغنية البرازيلية ماريليا ميندونكا، التي لاقت مصرعها بحادث تحطم طائرة يوم الجمعة الماضي، وذلك بعدما أحرز هدفه الأول في مواجهة باريس سان جيرمان أمام بوردو السبت.

المهاجم الدولي البرازيلي نجح في تسجيل هدفين في الشوط الأول من مباراة فريقه، التي انتهت بالفوز لمصلحته 3-2 أمام بوردو ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعقب إحرازه الهدف الأول احتفل نيمار برفع قميصه لإظهار رسالة مؤثرة وهو ينظر إلى الكاميرا. وكتبت بخط اليد، وجاء فيها: “سأكون معجبك الأبدي، ملكة المعاناة، ارقدي بسلام م.م (ماريليا ميندونكا)”.

يذكر أن المغنية ميندونكا، لقيت مصرعها في حادث أليم عقب تحطم طائرة صغيرة في منطقة ريفية بولاية ميناس جيرايس البرازيلية أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانت تقلهم بينهم المطربة وعمها ومنتج وطياران.

 

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