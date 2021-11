نيمار يرثي المغنية البرازيلية ماريليا على طريقته الخاصة

محررو المناطق:

“سأكون معجبك الأبدي، ملكة المعاناة، ارقدي بسلام”.. بتلك الكلمات كرم المهاجم البرازيلي نيمار، المغنية البرازيلية ماريليا ميندونكا، التي لاقت مصرعها بحادث تحطم طائرة يوم الجمعة الماضي، وذلك بعدما أحرز هدفه الأول في مواجهة باريس سان جيرمان أمام بوردو السبت.

المهاجم الدولي البرازيلي نجح في تسجيل هدفين في الشوط الأول من مباراة فريقه، التي انتهت بالفوز لمصلحته 3-2 أمام بوردو ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعقب إحرازه الهدف الأول احتفل نيمار برفع قميصه لإظهار رسالة مؤثرة وهو ينظر إلى الكاميرا. وكتبت بخط اليد، وجاء فيها: “سأكون معجبك الأبدي، ملكة المعاناة، ارقدي بسلام م.م (ماريليا ميندونكا)”.

يذكر أن المغنية ميندونكا، لقيت مصرعها في حادث أليم عقب تحطم طائرة صغيرة في منطقة ريفية بولاية ميناس جيرايس البرازيلية أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانت تقلهم بينهم المطربة وعمها ومنتج وطياران.

Neymar tributed his goal to famous Brazilian singer, Marília Mendonça, who passed away yesterday.

RIP 🙏🏽 pic.twitter.com/NqHvL9FpFu

— 𝗕𝗿𝗮𝘀𝗶𝗹 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 6, 2021