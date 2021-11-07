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والد الطفل ضحية “ملاهي تبوك” يروي تفاصيل الحادث الأليم (فيديو)

والد الطفل ضحية “ملاهي تبوك” يروي تفاصيل الحادث الأليم (فيديو)

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44 ألف مراجعًا لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر

44 ألف مراجعًا لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر

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49 ألف مستفيداً من مسارات نموذج الرعاية الصحية بحفر الباطن

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 40 ألف ريال جوائز المشاركين في فعاليات مهرجان تذوق بالجوف

 40 ألف ريال جوائز المشاركين في فعاليات مهرجان تذوق بالجوف

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والد الطفل ضحية “ملاهي تبوك” يروي تفاصيل الحادث الأليم (فيديو)

والد الطفل ضحية “ملاهي تبوك” يروي تفاصيل الحادث الأليم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1062067
محررو المناطق:

كشف والد الطفل إبراهيم ضحية “ملاهي تبوك”، تفاصيل وفاته إثر سقوطه إحدى الألعاب في منطقة تبوك، مشيرا إلى عدم تواجد سيارة إسعاف بالملاهي.

وخلال تصريحات متلفزة، قال “البلوي”، إن الحادث وقع يوم الجمعة بعدما ذهب مع زوجته وأطفاله للملاهي، وأمام إحدى العربات ذهب الطفل وأخذه أحد العمال الأجانب ووضعه في عربة كهربائية”.

وتابع: بعد تشغيل العربة سقط الطفل منها وجاءت العربة التي تليها فسحقته ونزفت الدماء من رأسه، لم يكن هناك أي سيارات إسعاف فذهبنا بسيارة أحد المواطنين الموجودين في المهرجان للمستشفى إلا أن الطفل قد فارق الحياة”.

 

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