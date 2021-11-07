والد الطفل ضحية “ملاهي تبوك” يروي تفاصيل الحادث الأليم (فيديو)

محررو المناطق:

كشف والد الطفل إبراهيم ضحية “ملاهي تبوك”، تفاصيل وفاته إثر سقوطه إحدى الألعاب في منطقة تبوك، مشيرا إلى عدم تواجد سيارة إسعاف بالملاهي.

وخلال تصريحات متلفزة، قال “البلوي”، إن الحادث وقع يوم الجمعة بعدما ذهب مع زوجته وأطفاله للملاهي، وأمام إحدى العربات ذهب الطفل وأخذه أحد العمال الأجانب ووضعه في عربة كهربائية”.

وتابع: بعد تشغيل العربة سقط الطفل منها وجاءت العربة التي تليها فسحقته ونزفت الدماء من رأسه، لم يكن هناك أي سيارات إسعاف فذهبنا بسيارة أحد المواطنين الموجودين في المهرجان للمستشفى إلا أن الطفل قد فارق الحياة”.