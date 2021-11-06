استشاري: لقاح سرطان الرحم يشمل الشباب والبنات ويغطي 9 أنواع من الفيروس (فيديو)

محررو المناطق

قال الدكتور إسماعيل البدوي استشاري جراحة مناظير و أورام النساء و بروفيسور في جامعة الفيصل، إن لقاح سرطان الرحم يشمل الشباب والبنات في أماكن كثيرة في العالم.

وأضاف البدوي لـ “برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية” أن هذا الفيرس له من 150 إلى 200 نوع يسببوا الأمراض، مؤكدا أن التطعيم يغطي 9 أنواع من هذا الفيروس.

وتابع أن نسبة التطعيم في الماضي كانت قليلة، وبالتالي كانت فائدة محدودة، موضحا أن إقرار التطيعم الآن في المدراس سيكون له آثار إيجابية في منع للعدوى.