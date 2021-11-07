 40 ألف ريال جوائز المشاركين في فعاليات مهرجان تذوق بالجوف

المناطق - الرياض:

اختتمت أمس فعاليات مهرجان تذوق بنسخته الثانية الذي نظمته أمانة منطقة الجوف، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وذلك في مركز الأمير عبدالإله بمدينة سكاكا.

وشهد المهرجان إقبالا كثيفا خلال الأيام الماضية من الزوار الذين أشادوا بحسن التنظيم وتنوع الفعاليات والمناطق التي يضمها المهرجان.

وأعلنت الأمانة أسماء الفائزين في جوائز المهرجان التي بلغت قيمتها 40 ألف ريال شملت الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقات أفضل وجبة شعبية، وأفضل وجبة سريعة لعربات الفود ترك، إضافة إلى الحاصلين على أفضل صانع قهوة, وأفضل حلوى.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، أن الجوائز المقدمة في المهرجان تستهدف تحفيز الشباب والشابات السعوديين, ورواد الأعمال لتطوير أعمالهم ورفع الجودة, حيث اشترطت الجوائز وجود الابتكار، وطريقة التقديم، وجودة المنتج, إضافة إلى عدد من الشروط التي تسعى من خلالها إلى رفع الجودة وتطوير المنتجات.

وقدم الشرعان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه المتواصل للشباب والمشاريع التطويرية بالمنطقة، مشيراً إلى أن أمانة الجوف حرصت على تنظيم هذا المهرجان لدعم الشباب ورواد الأعمال من خلال تهيئة المواقع لهم مجاناً.