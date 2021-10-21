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44 ألف مراجعًا لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر

44 ألف مراجعًا لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر

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44 ألف مراجعًا لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر

44 ألف مراجعًا لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر
http://almnatiq.net/?p=1062094
محررو المناطق

قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها خدماتها العلاجية والتشخيصية في أقسام الطوارئ لـ44,072 مراجع خلال شهر سبتمبر لعام 2021م ، إذا بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد العام 17,998 مراجعاً.

وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال 3864 مراجعا  ، ليصل عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى حفر الباطن المركزي 7176 مراجعاً  فيما تخطى مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى القيصومة العام 12128 مراجعاً .

وسجل قسم الطوارئ بمستشفى السعيرة 1801 مراجعاً ، كما بلغ عدد مراجعي الطوارئ بمستشفى الصحة النفسية 1105 مراجعاً .

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