محافظ مأرب يتعهد بكسر مشروع ميليشيا الحوثي الإيرانية في المحافظة

محررو المناطق:

تعهد محافظ مأرب اليمنية سلطان العرادة، بكسر مشروع ميليشيا الحوثي الإيرانية في مأرب، ولن تصل الميليشيا إلى مبتغاها.

وقال العرادة، في تصريح لوسائل الإعلام عقب اجتماع اللجنة الأمنية، إن مأرب وكما كسرت أنوف ميليشيا الحوثي الإيرانية في البداية ستقضي على هذا المشروع في النهاية.

وأضاف: “المحافظة صمدت وستصمد في وجه المشروع الإيراني، ولن تصل ميليشيا الحوثي الإيرانية إلى مبتغاها وأن اليمنيين سيرون في الأيام القادمة ماتَقرُّ به الأعين”.

وعن سقوط بعض المديريات سواء في البيضاء أو شبوة أو مأرب، أكد محافظ مأرب، أنه” ليس معيبًا، وذلك من طبيعة الحروب”، مثمنا في الوقت ذاته موقف تحالف دعم الشرعية، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني.

وشدد العرادة، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، دخل باستراتيجية أمام مدٍّ إيراني يدرك أبعاده وجذوره ومنطلقاته وأهدافه، ويجد أن الشعب اليمني درع له وكتف، ويجب أن يقف إلى جانبه.