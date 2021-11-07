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الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وباقي 28 يومًا على فصل الشتاء (فيديو)

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محررو المناطق

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن أجواء المملكة بدأت تستقر نسبيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضاف القحطاني لـ “برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية” أنه باقي على فصل الشتاء 28 يومًا، مشيرا إلى درجات الحرارة بدأت تنخفض على مجمل المناطق، خاصة كلما اتجهنا شمال وشرقا ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الداخلية.

وتابع القحطاني أنه مازال هناك فرصة لتكون السحب على المرتفعات الجبلية امتدادًا من مرتفعات جازن، حتى منطقة مكة المكرمة.

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