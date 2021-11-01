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أخصائي تغذية يحذر من تجميد هذه الأطعمة (فيديو)

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أخصائي تغذية يحذر من تجميد هذه الأطعمة (فيديو)

أخصائي تغذية يحذر من تجميد هذه الأطعمة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1062131
محررو المناطق

قال الدكتور صالح الجعفري أخصائي أول تغذية، إن هناك طعام لا يصلح معه التجميد لحفظه، مثل الأطعمة الجافة والبيض، والخضروات الورقية، مشيرا إلى أنها تسبب مشاكل من التغير من اللون والطعم .

وأضاف الجعفري لـ برنامج “صباح السعودية” أن اللحم بشكل عام الأفضل أن يتم تقطيعه بشكل صغير، وحفظها في تغليف مناسب  وحفظها بشكل كامل، وتبريدها من 6 ساعات إلى 24 ساعة، وبعدها ينقل إلى التجميد على سالب 18 فما فوق.

وتابع أن الخضروات لها طريقة مختلفة من ناحية تجميدها، موضحا أنه يجب أن يتم سلقها في البداية، وبعدها يتم تجميدها.

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