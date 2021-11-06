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بمشاركة وزير الرياضة.. أمانة جدة تنظم حملة توعية لحماية النمر العربي

بمشاركة وزير الرياضة.. أمانة جدة تنظم حملة توعية لحماية النمر العربي

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بمشاركة وزير الرياضة.. أمانة جدة تنظم حملة توعية لحماية النمر العربي

بمشاركة وزير الرياضة.. أمانة جدة تنظم حملة توعية لحماية النمر العربي
http://almnatiq.net/?p=1062136
محررو المناطق

نظمت أمانة محافظة جدة بمشاركة وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز الفيصل، مبادرة Catwalk إحدى حملات منظمة كاتمو سفير Catmosphere  العالمية للمشي لرفع الوعي بضرورة حماية القطط البريّة “النمر العربي” للمحافظة على البيئة وتعزيزها وكذلك تحفيز العمل التطوعي

وتهدف المبادرة إلى التوعية بضرورة حماية القطط البريّة المهددة بالانقراض في كل أرجاء العالم ودعم النمر العربي ونوادر النمور، وتحقيق مستهدفات حماية البيئية حيث انطلقت المبادرة من ممشى “الألوان” بالواجهة البحرية و “اليمامة” بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة وذلك بمشاركة أفراد المجتمع  تشجيعاً لممارسة رياضة المشي.

وثمن مدير عام العلاقات المجتمعة م. هتان بن هاشم حموده مشاركة سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل في المبادرة التي نظمتها الأمانة .

واشار إلى أن هذه المشاركة كان لها الآثر الأكبر في مواصلة الجهود لمزيد من المبادرات التطوعية التي تتناسب مع جميع أفراد المجتمع تماشياً مع دور الأمانة في مجال المسؤولية المجتمعية، ضمن جهودها المتواصلة للمساهمة في مواكبة المناسبات العالمية وامتداداً لالتزامها بغرس مبادئ التطوع لدى السكان تجاه مجتمعهم.

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