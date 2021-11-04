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أمانة الشرقية تنظم ملتقى أسبوع الجودة العالمي

أمانة الشرقية تنظم ملتقى أسبوع الجودة العالمي
http://almnatiq.net/?p=1062141
محررو المناطق

تنظم أمانة المنطقة الشرقية، يوم الخميس المقبل ملتقى أسبوع الجودة العالمي تحت شعار الاستدامة: تحسين خدماتنا وأفرادنا وكوكبنا، وذلك على مسرح الأمانة، برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير،

ويتضمن الملتقى الذي تنظمه الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي بالأمانة، عدد من الجلسات العلمية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وبيوت الخبرة تتناول فيها أهمية تطبيقات الجودة والتميز المؤسسي في استدامة الأعمال وثقافة التميز وأثرها الإيجابي نحو الاستدامة ونظام إدارة الجودة إضافة الى معرض مصاحب لعرض التجارب والمشاريع والنماذج المتفردة في أنظمة الجودة.

من جهته أوضح مدير عام الجودة والتميز المؤسسي بالأمانة، المهندس علي بن سعيد القرني، أن هذا الملتقى جاء بدعم من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وذلك لأهمية الجودة وتأثيراتها في منظومة العمل ومخرجاته.

وأبان المهندس القرني أن الملتقى سوف يشهد العديد من المحاضرات المتخصصة والمتعلقة بالجودة وبشعار هذا العام، لافتا الى أنه ولأول مره يكون الاحتفال بالجودة بتخصيص أسبوع متكامل مما يدل على أهميتها وتأثيرها وإيمان المنظمات العالمية بالجودة.

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