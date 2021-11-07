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أمير القصيم: الذكرى السابعة للبيعة صفحة تنموية في تاريخ ازدهار المملكة

أمير القصيم: الذكرى السابعة للبيعة صفحة تنموية في تاريخ ازدهار المملكة
http://almnatiq.net/?p=1062168
المناطق- واس:

أعرب الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عن سعادته بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة المباركة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمواصلة السير بالوطن نحو المزيد من التقدم، والافتخار بموقع المملكة الإسلامي والعالمي، كقوة اقتصادية التي يؤكدها كلمة خادم الحرمين الشريفين في القمة العشرين.

وقال الأمير فيصل، إن هذه الذكرى تسجل صفحة تنموية في تاريخ ازدهار المملكة حين تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – مقاليد الحكم في البلاد، فقد واصلت المملكة تحت قيادته تطورها المتسارع، نحو النجاح على الطريق الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، واستثمار الموارد، وفق مبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد أمير منطقة القصيم، أن هذه المبادرات التي شملت عددًا من المشروعات التنموية العملاقة في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية وبيئية، ستعزز مسيرة التطور والبنية التحتية في المملكة، وبناء الوطن على أسس حديثة تمتلك كل مقومات التطور والنهضة الحضارية، لينعم المواطن بالرفاهية والاستقرار، ولتعزيز موقع المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة.

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل في هذه المناسبة بما تحظى به منطقة القصيم من دعم ورعاية خاصة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله، وتزويدها بجميع الإمكانات المادية والتنموية والتقنية، من أجل أن يحظى أهالي المنطقة بالحياة الكريمة لهم.

ورفع الأمير فيصل بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – باسمه ونيابة عن أهالي منطقة القصيم التهنئة, داعياً الله عز وجل أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يسدده لقيادة مسيرة الوطن نحو المزيد من البناء والتطوير والنهوض بالمملكة حكومةً وشعباً.

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