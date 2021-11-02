الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

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بدأت الكلية التقنية بنجران استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443 هـ حيث سيكون التسجيل متاحاً حتى يوم الثلاثاء من شهر ربيع الأول وذلك عبر موقع بوابة القبول الموحد https:/ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وأوضح عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري، أن إجراءات الفرز للقبول على أساس النسبة الموزونة 60٪ على معدل مؤهل الدبلوم و30٪ اختبار اللغة الإنجليزية و10٪ حداثة المؤهل وتتناقص النسبة 2 % عن كل سنة سابقة للتخرج‏.

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية في تخصص الإدارة العامة وهندسة الحاسب “برمجيات” وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم الشبكات والأمن السيبراني، ومن ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصصات المتاحة، داعياً المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

وأضاف عميد الكلية أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

ودعا الصقري المتقدمين إلى ضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.