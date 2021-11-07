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أمير الحدود الشمالية يعتمد خطة الدفاع المدني في حالات الأمطار بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يعتمد خطة الدفاع المدني في حالات الأمطار بالمنطقة

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مبادرة لتوزيع الشتلات مجاناً في بلدية مركز شري

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4840 مستفيداً من خدمات مركز الأورام والطب التلطيفي بالجوف

4840 مستفيداً من خدمات مركز الأورام والطب التلطيفي بالجوف

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في ذكرى مبايعة خادم الحرمين.. نائب أمير القصيم: نواصل في عهده تحقيق المكانة الدولية

في ذكرى مبايعة خادم الحرمين.. نائب أمير القصيم: نواصل في عهده تحقيق المكانة الدولية
http://almnatiq.net/?p=1062175
المناطق- واس:

رفع الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه – حفظه الله – مقاليد الحكم.

وقال الأمير فهد: تحل علينا هذه المناسبة الغالية ونحن نواصل في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تحقيق المكانة الدولية المرموقة، والدور الاقتصادي المؤثر ضمن قائمة أهم وأقوى عشرين دولة على مستوى العالم، وذلك كله بالتوازي مع تحقيق منجزات محلية تعكس الازدهار والرخاء الذي عمّ بلادنا الحبيبة منذ توليه – رعاه الله – مقاليد الحكم.

وأضاف: كل ما تحقق ويتحقق في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – كان دائما ضمن المنهج القويم والعمق الإسلامي والعربي الذي عرف به – أيده الله – في مواجهة التحديات بقوة إرادة وصلابة تبعث فينا جميعا كسعوديين روح الطمأنينة، خاصة مع سعيه الدؤوب وحرصه الدائم – حفظه الله – على كل ما من شأنه توفير الخير والرفاهية لأبنائه المواطنين.

واختتم تصريحه بالدعاء أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يمتعه بالصحة والعافية وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن يمن على بلادنا الحبيبة بالرخاء والاستقرار والأمن الدائم.

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