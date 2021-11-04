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أمانة العاصمة المقدسة تصادر 33 طناً من الأخشاب والأقمشة و3 أطنانٍ من المواد الغذائية

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أمانة العاصمة المقدسة تصادر 33 طناً من الأخشاب والأقمشة و3 أطنانٍ من المواد الغذائية

أمانة العاصمة المقدسة تصادر 33 طناً من الأخشاب والأقمشة و3 أطنانٍ من المواد الغذائية
http://almnatiq.net/?p=1062178
المناطق - واس:

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، حملة ميدانية على الباعة الجائلين في نطاقها الإشرافي، وذلك في إطار جهودها لمُكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين بحي غراب العشوائي وحوش بكر وحي كدي القديم، حيث جرى خلال الجولة مُصادرة وإتلاف ما يقارب 30 طناً من الأخشاب التي تُباع بطرق عشوائية، ومصادرة وإتلاف 3 أطنانٍ من الأقمشة والملابس المستعملة، و3 أطنانٍ من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين بصورة عشوائية وفي بيئة مفتقرة للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة، أن الجولات الرقابية مستمرة على المواقع المخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية التابعة للبلديات، للتحقق من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة من الباعة الجائلين، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 ، أو من خلال وسائل التواصل الرسمية ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

 

 

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