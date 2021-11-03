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أمانة جدة تصادر 25 طنًا من المواد الغذائية بنطاق المليساء

أمانة جدة تصادر 25 طنًا من المواد الغذائية بنطاق المليساء

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أمانة جدة تصادر 25 طنًا من المواد الغذائية بنطاق المليساء

أمانة جدة تصادر 25 طنًا من المواد الغذائية بنطاق المليساء
http://almnatiq.net/?p=1062183
محررو المناطق

أسفرت الجولات الرقابية لبلدية المليساء الأسبوع الماضي عن مصادرة واتلاف (28) طن من المواد الغذائية و(690) كجم من الأسماك الفاسدة، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في مكافحة مظاهر التشوه البصري وتحسين الخدمات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المليساء فيصل المالكي أن الفرق التفتيشية واصلت جولاتها بحراج الصواريخ حيث جرى مصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر لباعة جائلين يمارسون البيع العشوائي والإفتراش لبعض المواد الغذائية والتي تكون معرضة لتقلبات الأجواء من الأتربة والغبار ولافتقادها ضوابط الحفظ والتخزين وفي ذات السياق تمكنت البلدية من رصد عدد من محال الأسماك المخالفة حيث جرى مصادرة (690) كجم من الأسماك الفاسدة ضمن حملاتها على الأسواق والمحال بالنطاق.

وأكد المالكي مواصلة البلدية في رصد وإزالة جميع الأنشطة المخالفة وستتخذ الإجراءات النظامية لمنع كافة بحق المخالفين.

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