4840 مستفيداً من خدمات مركز الأورام والطب التلطيفي بالجوف

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قدم مركز الأورام والطب التلطيفي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا خدماته لعدد 4840 مستفيداً, وذلك منذ تأسيسه وحتى الآن.

وأوضحت “صحة الجوف” أن المركز يقدم خدماته للمرضى، من خلال إعطاء جرعات العلاج الكيماوي والطب التلطيفي, بواسطة الفريق الطبي الذي يضم أطباء، وصيادلة، وطاقم تمريض؛ ويضم 22 غرفة تنويم، ووحدة تحضير علاج كيماوي، ووحدة أخرى لإعطاء العلاج الكيماوي، وغرفة للاجتماع العائلي، وغرفة لمهارات التواصل.

وبين المركز أن عدد مراجعي عيادة جراحة الأورام بلغ 1180, ومراجعي عيادة الأورام الصلبة 1390 مراجعاً, وعيادة أمراض الدم 48 مراجعاً, وعيادة الطب التلطيفي 188 مراجعاً, كما بلغ عدد مرضى التنويم 274 مريضاً, وعدد جلسات العلاج الكيميائي 1148 جلسة، كما تم إجراء 180 تدخلاً جراحياً يتضمن خزعات تشخيصية و استئصال للأورام, حيث شملت عمليات استئصال لأورام في القولون بالمنظار وعملية استئصال ورم بالمستقيم بالمنظار، وعمليات استئصال لأورام في رأس البنكرياس وعمليات أخرى عبارة عن استئصال نصف الكبد لورم في القنوات المرارية، وعمليات لاستئصال المعدة بالمنظار, والغدة الدرقية وأورام الثدي.