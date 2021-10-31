احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يعتمد خطة الدفاع المدني في حالات الأمطار بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 مبادرة لتوزيع الشتلات مجاناً في بلدية مركز شري
منطقة القصيم
 أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 4840 مستفيداً من خدمات مركز الأورام والطب التلطيفي بالجوف
منطقة الجوف
 صحة القنفذة تنفّذ 19 ألف زيارة منزلية للمرضى
منطقة مكة المكرمة
 أمانة جدة تصادر 25 طنًا من المواد الغذائية بنطاق المليساء
منطقة مكة المكرمة
 أمانة العاصمة المقدسة تصادر 33 طناً من الأخشاب والأقمشة و3 أطنانٍ من المواد الغذائية
منطقة مكة المكرمة
 في ذكرى مبايعة خادم الحرمين.. نائب أمير القصيم: نواصل في عهده تحقيق المكانة الدولية
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي
منطقة نجران
 أمير القصيم: الذكرى السابعة للبيعة صفحة تنموية في تاريخ ازدهار المملكة
أبرز المواد
 تفاصيل تدخل دفاعات السفارة الأمريكية بالعراق خلال استهداف منزل “الكاظمي”
أبرز المواد
 فيديو يوثق لحظة اعتراض الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء العراقي
أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يعتمد خطة الدفاع المدني في حالات الأمطار بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يعتمد خطة الدفاع المدني في حالات الأمطار بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية
مبادرة لتوزيع الشتلات مجاناً في بلدية مركز شري

مبادرة لتوزيع الشتلات مجاناً في بلدية مركز شري

منطقة القصيم
أمطار رعدية على منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة

منطقة الباحة
4840 مستفيداً من خدمات مركز الأورام والطب التلطيفي بالجوف

4840 مستفيداً من خدمات مركز الأورام والطب التلطيفي بالجوف

منطقة الجوف

أمير الحدود الشمالية يعتمد خطة الدفاع المدني في حالات الأمطار بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يعتمد خطة الدفاع المدني في حالات الأمطار بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1062197
المناطق - واس:

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الخطة التنفيذية لأعمال الدفاع المدني بالمنطقة في حالات الأمطار والسيول.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم, بالإمارة مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور طلال بن إبراهيم بديوي، يرافقه عدد من منسوبي الإدارة.

واستمع سموه لشرح عن الخطة التنفيذية وجاهزيتها وكيفية التعامل مع حالات الأمطار والسيول، وما تم توفيره من تجهيزات وآليات استعداداً للحالات الطارئة.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-, مثمناً الجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة والنجاحات التي حققوها في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات بمختلف الظروف العادية والاستثنائية, داعياً إلى التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة المعنية المساندة لإنجاز التدابير وأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، والتأكد من جاهزية الأجهزة كافة واستعدادها التام لتنفيذ المهام المُوكلة إليها على الوجه المطلوب.

روابط ذات صلة

أمير جازان بالنيابة يعتمد خطة الدفاع المدني في حالات الأمطار

أمير جازان بالنيابة يعتمد خطة الدفاع المدني في حالات الأمطار
أمير الحدود الشمالية يستقبل مديري الإدارات الحكومية بالمركز ومشايخ القبائل بالسليمانية

أمير الحدود الشمالية يستقبل مديري الإدارات الحكومية بالمركز ومشايخ القبائل بالسليمانية
أمير الحدود الشمالية يوجه بدراسة احتياجات السليمانية والديدب وأم خنصر

أمير الحدود الشمالية يوجه بدراسة احتياجات السليمانية والديدب وأم خنصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*