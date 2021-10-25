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مبادرة لتوزيع الشتلات مجاناً في بلدية مركز شري

مبادرة لتوزيع الشتلات مجاناً في بلدية مركز شري

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4840 مستفيداً من خدمات مركز الأورام والطب التلطيفي بالجوف

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مبادرة لتوزيع الشتلات مجاناً في بلدية مركز شري

مبادرة لتوزيع الشتلات مجاناً في بلدية مركز شري
http://almnatiq.net/?p=1062199
المناطق - واس:

نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية مركز شري أمس، مبادرة لتوزيع الشتلات من النباتات في مزاد مركز المدرج للإبل، وذلك ضمن مبادرة “السعودية الخضراء”.

وتهدف المبادرة الى توزيع شتلات مجاناً من نباتات خاصة جرى إنتاجها في مشتل البلدية تحتوي على أنوع متعدد من النباتات والمزروعات المختلفة لا تستهلك الكثير من المياه تسهم في إعادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحماية البيئة وتحسين المشهد الحضري والعمل مع جميع الجهات المعنية والجمعيات والمهتمين لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة التشجير.

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