مبادرة لتوزيع الشتلات مجاناً في بلدية مركز شري

المناطق - واس:

نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية مركز شري أمس، مبادرة لتوزيع الشتلات من النباتات في مزاد مركز المدرج للإبل، وذلك ضمن مبادرة “السعودية الخضراء”.

وتهدف المبادرة الى توزيع شتلات مجاناً من نباتات خاصة جرى إنتاجها في مشتل البلدية تحتوي على أنوع متعدد من النباتات والمزروعات المختلفة لا تستهلك الكثير من المياه تسهم في إعادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحماية البيئة وتحسين المشهد الحضري والعمل مع جميع الجهات المعنية والجمعيات والمهتمين لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة التشجير.