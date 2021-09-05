بموافقة خادم الحرمين.. منح 412 متبرعاً وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسية

المناطق - واس:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 412 متبرعاً ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية .

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات : ابتسام بنت علي بن سعد روضة الغامدي ، إبراهيم بن حسن بن أحمدآل شاحن عسيري ، إبراهيم بن حسن بن مرزوق آل هاتج الشهراني ، إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الدغيثر ، إبراهيم بن عبدالله بن شديد البشري ، إبراهيم بن يحي بن محمد شنيفي ، أحمدبن ضيف الله بن عقاب الذكري العوفي ، أحمدبن حسن بن يحي الجابري ، أحمدبن حسني بن سليمان طلبه ، أحمدبن سالم بن عيد الوكله العطوي ، أحمدبن عبدالرحمن بن إبراهيم علي رضا ، أحمدبن عبدالرحمن بن آدم هوساوي ، أحمدبن عزيز بن خميس دعيجاء الشراري ، أحمدبن محمد بن سعيد آل شائع القحطاني ، أحمدبن محمد بن هيازع البارقي ، أحمدبن مسعد بن مساعد المسلمي الفهمي ، أحمدبن مهدي بن مهدي آل زمانان ، أحمد بن موسى بن علي خواجي ، أحمد بن نادر بن منير الدلبحي العتيبي ، أحمد زكري فرحان غزاوي ، أسامه بن إبراهيم بن ساعد المعيقلي البلوي ، أسماء بنت محمد بن أحمد آل دهمان عسيري ، آسيا بنت حمدي بن عبدالحميد الحمراني ، أسيل خالد بن مزهود بن معيض الحنفاء العماري ، اسيه بنت عدنان بن مصطفى الأماسي ، أشواق بنت سعود بن عبدالله السلولي البيشي ، أشواق بنت عبدالله بن سامح العوني المطيري ، أصيل بن أحمد بن عبدالله السريعي ، أصيل بن جابر بن مفرح الخالدي المالكي ، اقدار بنت محمد بن عواد الجنيدي ، العنود بنت سالم بن هادي الغبثاني المري ، العنود بنت ضميد بن هادي الحواشي ، العنود بنت محمد بن سيف آل سلطان القحطاني ، أماني بنت سليمان بن حمد المرشودي ، أمل بنت حسين بن علي المحامض اليامي ، أمل بنت محمد بن يحي مجرشي ، أمل بنت منصور بن صالح الشريف ، ايمان بنت عبدالله بن سليمان العيسى ، أحمد بن عبدالله بن رخيص القاسمي الظفيري ، أحمد بن إبراهيم بن أحمد آل جابر العسيري ، أحمد بن محمد بن عبدالله الحفاف ، أسامه بن سلطان بن علي البقيلي المالكي ، أمجد بن وديع بن صالح مكين ، أمل بنت عطية بن عياض الغامدي ، بدر بن أحمد بن ضيف الله العشيشان الشراري ، بدر بن مهدي بن حمدان الشيباني العتيبي ، بشاير بنت إبراهيم بن صديق ياقوت ، بكر بن إبراهيم بن سالم الحجيلي ، بندر بن ملحق بن عاقل العضيله المطيري ، بيان بنت مشعل بن مطلق الرويزن المطرفي ، تالا بنت علي بن سعد بن مرعي العمري ، تركي معيض محسن الحربي ، ترفه بنت هادي بن علي آل مطارد ، تركي بن جابر بن عبدالله آل خريص الدوسري ، تركي بن مسعد بن ناجي البلادي الحربي ، ثامر بن لافي بن مغني الفليحاني الشراري ، ثامر عبيد عبدالله الاحمدي ، ثمره سعدي بن محمد الحارثي ، جابر بن عمر بن جابر العطيفي المقعدي ، جابر يحي بن جابر آل عيسى ، جزاء بن محمد بن عبيد السريع العصيمي ، جمانة بنت علي بن عبدالله الحريقي ، جميلة بنت عبدالله بن محمد آل شرماني ، جنان بنت سعيد بن حسن الدبيسي ، جواهر أحمد بن محمد مرعي ، جود علي بن عبدالله موسى ناصر جلآل ، جوزاء بنت محمد بن ناصر آل سفران ، حاتم بن عيدان بن عيدان الصيارفه العمري ، حامد بن أحمد بن علي سفر العديني ، حبيب بن فالح بن سفران العازمي العتيبي ، حبيبه بنت علي بن راشد الغضبان المري ، حزام بن سعود بن عويد السعدي البيشي .

كما شملت حزام بن عبيد بن عايض آل حزام الحارثي ، حسام بن عبداللطيف بن مبروك الحريري الزهراني ، حسام بن علي بن أحمد الصيباني ، حسام بن ماضي بن صافق الصقيري العنزي ، حسن بن حسين بن حسن آل عباس ، حسن بن علي بن أحمد اعوجي شراحيلي ، حسن بن مصلح بن محمد الطشلي آل سويدان ، حسن بن مهدي بن علي ضبعان آل منصور ، حسنه بنت حسن بن إبراهيم الزهراني ، حسين بن حسن بن مفرح غزواني ، حسين بن حمد بن حسين المنصور ، حسين بن عبدالعزيز بن حسين آل صقر الشهراني ، حسين بن علي بن محمد غالب علاالله ، حسين بن يحي بن محمد مشيخي ، حكيمة بنت عبدالله بن حسن دعبل ، حمد بن مهدي بن محسن آل فطيح اليامي ، حمدان بن نايف بن محمد المظيبري الرشيدي ، حمود بن محمد بن مناع عسيري ، حورية بنت خلف بن عشوي المصلوخي العنزي ، حورية بنت نغيمش بن شباط المضباني العنزي ، خالد بن أحمد بن عبدالمجيد آل عبداله العبدلي ، خالد بن عابد بن ثابت الخباري الرشيدي ، خالد بن علي بن صالح المشقاب ، خالد بن محمد بن أحمد شوك ، خالد بن محمد بن منور العجيرشي البلوي ، خلود بنت جمعان بن غميص القارحي ، خليل بن محمد بن عبدالعزيز الصايغ ، دلآل بنت حبيب بن معوض الرحيلي ، دلآل بنت سعد بن محمد الشهري ، راشد بن جابر بن راشد الجربوعي المري ، راكان بن أحمد بن عبدالله آل فضيله ، راكان بن دردح بن دشن آل مهري ، رامي بن محمد بن مسعود آل هادي الحداد ، راني بن مساعد بن سليمان الحجيلي ، رجاء بن سالم بن سفر الدلبحي ، رجاء بن عائد بن سعدي الرمالي الشمري ، رحمه بنت خلوي بن شوعي صباحي ، رغد محمد بن حمزة المحرز الشهري ، رمزي بن هادي بن يحي بن غفين آل شقيح ، رنا بنت سعد بن مرزوق الغوازي ، روان بنت محمد بن مسفر الدهاسي العتيبي ، روان بنت يحي بن علي الحزري الزهراني ، روضه بنت عبدالهادي بن علي يلي ، رويده بنت رافع بن محمد الاشول العمري ، ريان بن ناهس بن عبدالرحمن بن محمد الدغيلبي ، ريان بن يوسف بن محمد الملوحي ، ريم بنت علي بن حسن آل مدهش الغامدي ، ريماس بنت خالد بن مصلح الحنتوشي العتيبي ، زكريا بن سليمان بن يحياء اليحياء ، زيد بن حسين بن زيد حوذان ، زين العابدين بن حمد بن مسعود آل جريب ، سارة بنت صالح بن سلمان حمد المغيري ، سارة بنت عبدالعزيز بن عبدالله العريفي ، سارة بنت عبدالله بن فهد الخيال سالم بن محمد بن دهمي الجعيدي ، سالم بن محمد بن صالح بن حسين منيف ، سالم بن محمد بن عامر الحقباني الدوسري ، سالم بن يوسف بن سالم المجنون ، سامي بن حمود بن عوض السويدي الشمري ، سامي بن عوض بن محمد العتيبي ، سحر بنت محمد بن صالح القشانين ، سطام بن سعد بن رزيق الشيباني ، سعد بخيت بن مبارك اليامي ، سعد بن ساطي بن حنس العضيلة المطيري ، سعد بن شايش بن عقلا الطويلعي العنزي ، سعد بن عمار بن محمد آل مفلح الشمراني ، سعد بن مبارك بن نمشان الربيعي الحارثي ، سعد بن عوض بن سعد الشهراني ، سعيد بن ظافر بن جابر آل هادي ، سلطان بن عطاالله بن شليويح البشري ، سلطان عاطف بن هادي الشهري ، سلطان بن محمد بن أحمد آل شنان الغامدي ، سلطان بن محمد بن عماش الثبيتي العتيبي ، سلطان بن يحي بن محمد آل غانم ، سلطان بن حسين ابن سعيد ابن مدشوش ، سلمان بن جمعان ابن سعيد الغرابي القحطاني ، سلمان بن عبدالمحسن بن علي آل مسعود القحطاني ، سلمان محمد بن سويعد المرواني ، سليمان بن إبراهيم بن سليمان الرشودي ، سمهاء بنت ساري بن أحمد السهيمي ، سميره بنت محمد بن حامد الهلالي المالكي ، سمية بنت حامد بن عبدالله العيسى ، سيف بن أحمد بن مسفر التليدي ، سيف بن بندر بن ملاوي السبيعي العنزي ، سيف بن سعد بن سعود عجوني الرشيدي ، شروق بنت حمود بن عويد الشيباني العتيبي ، شريفة بنت صالح بن معيض العماري القرني ، شلال بن محمد بن شلال الحريجي ، شيخه بنت قعيد بن قاعد الفريدي الحربي ، صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن الجاسر ، صالح بن عبدالرحمن بن سليمان المحيميد ، صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله العسكر ، صالح بن علي بن إبراهيم العمري الزهراني ، صالح بن علي بن صالح أبو الهطيل الطويرقي ، صالح بن مسعود بن زابن التليدي ، يوسف بن حمود بن زائد الرويقي ، صالحة بنت سعد بن مجدع الاسمري ، صالحة بنت محمد بن هادي المشحكي الشهري ، صباح بنت بخيت بن محمد الزهراني ، صفية بنت عيسى بن غالب النعمي ، صقر بن الحميدي بن حدجان الثبيتي العتيبي ، صلاح بن سليمان بن صلاح الصبحي ، طارق بن عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم ، طلال بن علي بن دايش الهملان الشراري ، عادل بن شويمي بن هليل المطرفي ، عاطف بن محمد بن عبدالله العبيدي السلمي ، عايض بن ناصر بن عبدالله المسفر ، عبدالرحمن بن حمود بن الدويك الحسني العنزي ، عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد حجي ، عبدالرحمن بن حامد بن حسن الصبحي ، عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن الحذيفي ، عبدالرحمن بن عبدالله بن سعيد قرنان ، عبدالرحمن بن علي بن سعيد آل مناخ الاسمري ، عبدالرحمن بن محمد بن حمود الرجعان ، عبدالرحمن بن مقنع بن عقيل الأمير ، عبدالرحمن بن نجيب بن عبدالعزيز العلي ، عبدالرحمن محمد علي سحاري ، عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المحارب ، عبدالعزيز بن خاتم بن سميح الثبيتي العتيبي ، عبدالعزيز بن صالح بن مسفر الزهراني ، عبدالعزيز بن عائض بن راشد المتعب المطيري ، عبدالعزيز بن علي بن ظافر الثابتي الشهري ، عبدالعزيز بن غانم بن سليم الحويان الشراري ، عبدالعزيز بن موسى بن محارب الطويلعي العنزي ، عبدالكريم بن حامد بن سلمي السهلي الحربي ، عبدالكريم بن عبدالله بن أحمد الفقيه الزهراني ، عبدالله بن أحمد بن مفرج الحارثي ، عبدالعزيز بن ثامر بن مران السبيعي العنزي ، عبدالله بن ثمر بن نجم الصادري السلمي ، عبدالله بن جبريل بن جراد الجابري ، عبدالله بن خضر بن عبدالله المقبلي الزهراني ، عبدالله بن سلطان بن خليف السبيعي العنزي ، عبدالله بن سيف بن سعد أبو عامر القحطاني ، عبدالله بن صالح بن أحمد المير ، عبدالله بن علي بن سالمين الدهيبلي الصيعري ، عبدالله بن مسعد بن هريسان السناني ، عبدالله بن مغيب بن فاضل الملحي السبيعي ، عبدالمجيد بن حمد بن حسين الغريب ، عبدالمجيد بن خلف بن مهجع البريكات الشراري ، عبدالمجيد بن شاهد بن زعل العياشي العنزي ، عبدالمحسن بن عيسى بن عبدالله الخلف ، عبدالهادي بن عجب بن علي آل هياش القحطاني ، عبدالهادي بن محمد بن ناجي الثبيتي ، عبد رب الرسول بن محمد بن علي الماجد ، عبده بن محمد بن مساوي عمر ، عتبه بنت مصطفى بن إبراهيم عتودي ، عثمان بن عبدالله بن محمد المنبهي الشهراني ، عجلان بن علي بن محمد العجلان ، عدي بن حاتم بن محمد حكيم ،عذبي بن حامد بن طارش العريفي الظفيري ، عطاف بنت فياض بن محمد الحمود العازمي ، عطية بن حسن بن عبدالله الطفيلي الزهراني ، عطية بن محمد بن حسن طميحي ، علي بن إبراهيم بن علي الهذيلي ، علي بن إبراهيم بن محمد حامظي ، علي بن أحمد بن محمد عكيك ، علي بن حسين بن علي القنبر ، علي بن حسين بن محمد الشروي الوادعي ، علي بن عايض بن أحمد الهبه القرني ، علي بن عبدالرزاق بن حسين الحيدان ، علي بن عواد بن صالح المليحان التميمي ، علي بن فيصل بن علي الحنيني الحربي ، علي بن مبارك بن ناصر الحذامي الشهراني ، علي بن محمد بن عبدالله آل حاجه ، علي بن محمد بن علي الشلوي ، علي بن ناصر بن سلمان الحليمي ، علي فهد بن عبدالرحمن المحيفيظ ، علي محمد بن علي الغامدي ، علي محمد عبدالله الضبعان ، عماد بن أحمد بن حامد الحليصي الحارثي ، عمر بن صالح بن سليمان الجعيثن ، عهد بنت زهير بن عبدالله مفتي ، عواض بن حسن بن موسى العصمه الشهري ، عيد بن بين بن سعد الرقاص المظيبري ، عيد بن حمد بن علي الشطناني الرشيدي ، عيد بن مقيت بن محمد الشبوي ، عيدان بن محمد بن سوران آل سالم العيسى ، عيسى بن حسين بن علي شراحيلي ، عيسى بن علي بن محمد آل هتان ، عيسى بن محمد بن عيسى الخريصي الزهراني ، عيسى بن مسعود بن حسين غزواني ، غازي بن جبران بن منيع الله الثبيتي العتيبي ، غازي بن ضاحي بن عوض العصيمي العتيبي ، غالب بن ناصر بن شاكر الرياحي البقمي ، غنماء بنت محمد بن فارس الودعاني الدوسري ، فارس بن أحمد بن محمد دعكم ، فارس بن سعد بن محمد آل ملادي الزهراني ، فاطمة بنت جابر بن محمد آل لبيد اليامي ، فاطمة بنت سعران بن محمد السعران ، فاطمة بنت صالح بن معيض الغامدي ، فاطمة بنت علي بن عبد رب النبي المسباح ، فاطمة بنت علي بن مفرح الواقدي عسيري ، فاطمة بنت يحي بن حسن المالكي ، فالح بن عبدالله بن فالح شويشان السبيعي ، فايز بن ساير بن علي السبيعي العنزي ، فايزة بنت أحمد بن محمد الحكمي الفيفي ، فراج بن عبيد بن فراج آل دهيمان السبيعي ، فراج بن مبارك بن عبدالله الشايع الدوسري ، فرحان بن خلف بن فرحان السحيمان ، فهاد بن عويضه بن فهاد العرجاني ، فهد بن سعيد بن عوض آل قمش الغامدي ، فهد بن صالح بن سعود الخمعلي العنزي ، فهد بن مبارك بن عبدالله الراجح العنزي ، فواز بن مسلط بن فايز النفيعي العتيبي ، فوز بنت فرج بن سليمان الأميلس ، فيصل بن ثواب بن ذايب العازمي العتيبي ، فيصل بن حسن بن فيصل الحزماني الفهمي ، فيصل بن علي بن سارح آل مجعد الاحمري ، فيصل بن عوض بن ملفي العوفي ، فيصل بن فيحان بن حبيليص الشطيطي المطيري ، فيصل بن منيع بن مانع الجامعي السلمي ، فيصل بن يوسف بن خميس الجريان الدوسري ، لبنى بنت محمد بن الحسن علي الحسن النعمي ، لطيفة بنت ماجد بن مصطفى فلاته ، لوله بنت علي بن محمد مله الغامدي ، ليلى بنت إبراهيم بن علي العبادي ، ماجدة بنت إبراهيم بن محمد الشليل ، مازن بن خلف بن محمد الميلبي الجهني ، ماطر بن مقعد بن فايز الدلبحي العتيبي ، مالك بن حمدان بن منسي العفيفي المالكي ، مبارك بن سعد بن مبارك العلوي الحربي ، مبارك بن مشراف بن عبدالله الجروي القحطاني ، مبارك بن ناصر بن مبارك العاطفي القحطاني ، مبخوت بن علي بن عبدالله الهمامي ، متعب بن عايض بن محمد البلادي الحربي ، محمد بن أحمد بن عبدالمحسن الظفيري ، محمد بن أحمد بن علي آل ماطر عسيري ، محمد بن أحمد بن يحيى الجابري ، محمد بن أحمد بن مفرح آل زياد العسيري ، محمد بن حماد بن محمد البطاح ، محمد بن رميزان بن حويل آل بريك ، محمد بن سالم بن سليم العوفي ، محمد بن سعد بن سعيد آل عايش الشهراني ، محمد بن سعيد بن محمد آل عايض الاحمري ، محمد سهو حازم المطيري ، محمد بن صالح بن علي الثويني ، محمد بن ظافر بن علي آل عوض الاحمري ، محمد بن عبدالله بن أحمد آل يحي الشهري ، محمد علي ابن محمد ابن علي المانع الزبيدي ، محمد بن علي بن محمد حميدي الشهراني ، محمد بن علي بن مسفر آل عالي الاحمري .

وتضمنت قائمة الأسماء أيضا محمد بن فايز بن محمد الجبيري البيشي ، محمد بن مخلد بن ناصر المقاطي العتيبي ، محمد بن موسى بن محمد القحطاني ، محمد حسين مشبب القحطاني ، محيا بن معوض بن يحي القارحي ، مدالله بن صلبوخ بن دبسان الدهمشي العنزي ، مرتضى بن عبدالله بن صالح الهاشم ، مروان بن عبدالعزيز بن عبدالكريم البركاني الحربي ، مريفه بنت سعد بن عبدالهادي آل حبيان الدوسري ، مسعود بن عايض بن حسن آل زمله القحطاني ، مشاري بن طلال بن بلال الغزواني ، مشاري بن إبراهيم بن صالح المداوي الدوسري ، مشاري رشيد خلف الحربي ، مشاعل بنت سعود بن فيصل المغيري العتيبي ، مشاعل بنت شجاع بن ناصر الشيباني ، مشاعل بنت محمد بن سعود الصرامي ، مشعل بن شباب بن مطبع العضيله المطيري ، مشعل بن عايض بن نامي العمري المالكي ، مشعل بن محمد بن حسن الكعشي عسيري ، معاذ بن سعد بن حذيفة الشتيلي المطيري ، معاذ بن محمد بن يحي أحمد، مفرح بن يحي بن محسن مشيخي ، مقرن بن علي بن محسن حكمي ، منال بنت أحمد بن سعود الكناني الزهراني ، منال بنت صالح بن عبدالرحمن النملة ، منال بنت صنات بن عويض الشدادي الحارثي ، منال بنت عبدالرحمن بن حسن الحميدي ، منال بنت عمار بن إبراهيم مزيو ، منال بنت محمد بن غزاي العصيمي العتيبي ، منال بنت يحي بن سليمان الودعاني ، منصر بن مرزوق بن معيقل آل صليع اليامي ، منصور بن أحمد بن صالح آل منصور الغامدي ، منصور بن سعيد بن محمد آل جبران القحطاني ، منصور بن سعيد بن مرعي آل طالع القحطاني ، منى بنت أحمد بن عثمان عجيبي ، منى بنت أحمد بن محمد عوده ، منيره بنت راجح بن مانع المنيعي ، مها بنت محمد عبيد العردان الشمري ، مهدي بن مانع بن صالح آل مستنير ، مهند بن حجاج بن ظاهر الراشد ، مهند بن حسين بن هادي سهلي ، مهند بن سلمان بن سعد الجمعان ، موسى بن محمد بن موسى الوريكي الحازمي ، موضي بنت عبدالله بن مرزوق العصاي ، موفق بن إبراهيم بن مرعيج بن رمال الشمري ، موفق بن صالح بن سنيد اللهيبي الحربي ، ميعاد بنت صالح بن محمد الصليح ، نادر بن صالح بن سلامه الزمهري الحويطي ، ناصر بن علي بن محمد بن علي آل سويده ، نايف بن خليف بن قنان الثابتي الشمري ، نايف بن دخيل بن سلطان الطواله الشمري ، نايف بن سعد بن عبدالله الصقري ، نايف بن عبدالله بن خليف القعيقعي الرويلي ، نايف بن علي بن عطية المعافى المالكي ، نايف بن مشعي بن مفلح آل ثامر ، نجيب بن خيري بن علاء الله البيشي ، نشمي بن اهلال بن عياد المرواني الحربي ، نهلاء بنت عبدالعزيز بن إبراهيم المطوع ، نهى بنت عمر بن سالم بن زقر ، نوار بن عبيد بن عبدالله الزيادي ، نواف حمد بن سلمان بن حمد العساف ، نواف بن سالم بن حميد آل يعلى الثقفي ، نواف بن سعد بن عبدالرحمن بن معثم ، نواف بن عبدالرحمن بن عبدالودود فيصل ، نواف بن عيسى بن عايض الغرابي الحربي ، نوال بنت عوض بن عويض الشدادي الحارثي ، نورة أحمد بن علي أحمد شراحيلي ، نورة بنت جاسم بن محمد الحزيمي الجبرين ، نورة بنت حمود بن محمد بن عمر القحطاني ، نورة بنت سعد بن جلوي الشدادي الحربي ، نورة بنت عبدالرحمن بن عبدالله النفيعي العتيبي ، نوف بنت عبدالرحمن بن عبدالله الحميد ، نوف بنت مبارك بن محمد آل شايب ، نوف بنت نواف بن محمد بن ضبيب العنزي ، هاجر بنت عبدالمنعم بن صالح الخليفه ، هادي بن محمد بن مسفر الحبابي القحطاني ، هاني بن محمد بن أحمد الغامدي ، هلال بن صويلح بن خلف العرماني ،هناء بنت سعد بن فهد السحيمي الحربي ، هياء بنت فهد بن عبدالله الجمعان ، هياء بنت ناصر بن عيسى الدوخي ، وافي بن عبيد بن سلمان القايدي الجهني ، وحيد بن علي بن محمد جعفري ، وداد بنت رزيق بن سليم الرحيلي ، وعد بنت محمد بن حامد آل عائض الوادعي وعد بنت نبيل بن أحمد علام ، ولاء بنت عبدالقادر بن عبدالله حنين آل عقيل ، وليد بن عبدالقادر بن عبدالعزيز الشرقي ، وليد بن عبدالله بن فهيد الشامري العجمي ، وليد بن علي بن طاهر جبيع صيرم ، وليد بن فالح بن سعد الوسيدي الحربي ، ياسر بن حسن بن محمد القباري عسيري ، ياسر بن دخيل الله بن ملوح المرشدي العتيبي ، ياسر علي محمد برناوي ، ياسمين علي مطلق الطامي ، يحي بن محمد بن سعد آل نخران القحطاني ، يحيى بن محمد بن أحمد الأمير ، يوسف بن أحمد بن جابر المالكي .