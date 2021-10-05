احدث الأخبار

وظائف جديدة في “الطيران المدني”.. وشرط وحيد للمتقدمين
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يطلع على الخريطة التفاعلية للحركة المرورية بالجناح المشارك في المنتدى اللوجستي 2021
المنطقة الشرقية
 حبس مواطن 40 يوما بتهمة “الإساءة والتشهير بمسؤول” في مواقع التواصل
أبرز المواد
 رئيس جامعة القصيم يهنىء خادم الحرمين بذكرى البيعة: 7 أعوام مليئة بالإنجازات المشرفة
منطقة القصيم
 بموافقة خادم الحرمين.. منح 412 متبرعاً وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسية
أبرز المواد
 عضو “كبار العلماء” يوضح: حكم من يصلي ويقول في ركوعه وسجوده “سبحانك”؟
أبرز المواد
 القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم
محليات
 تعليم مكّة المكرمة يُدشن البرنامج التوعوي عن مرض السكري
منطقة مكة المكرمة
 أمانة العاصمة المقدسة تبدأ أعمال التسوية والسفلتة لمخطط ولي العهد 1
منطقة مكة المكرمة
 التأمينات: خدمة “إخطار العمل” تضمن العودة إلى العمل دون الحاجة لمراجة المؤسسة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يعتمد خطة الدفاع المدني في حالات الأمطار بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 مبادرة لتوزيع الشتلات مجاناً في بلدية مركز شري
منطقة القصيم
وظائف جديدة في “الطيران المدني”.. وشرط وحيد للمتقدمين

وظائف جديدة في “الطيران المدني”.. وشرط وحيد للمتقدمين

أبرز المواد
نائب أمير الشرقية يطلع على الخريطة التفاعلية للحركة المرورية بالجناح المشارك في المنتدى اللوجستي 2021

نائب أمير الشرقية يطلع على الخريطة التفاعلية للحركة المرورية بالجناح المشارك في المنتدى اللوجستي 2021

المنطقة الشرقية
حبس مواطن 40 يوما بتهمة “الإساءة والتشهير بمسؤول” في مواقع التواصل

حبس مواطن 40 يوما بتهمة “الإساءة والتشهير بمسؤول” في مواقع التواصل

أبرز المواد
رئيس جامعة القصيم يهنىء خادم الحرمين بذكرى البيعة: 7 أعوام مليئة بالإنجازات المشرفة

رئيس جامعة القصيم يهنىء خادم الحرمين بذكرى البيعة: 7 أعوام مليئة بالإنجازات المشرفة

منطقة القصيم

وظائف جديدة في “الطيران المدني”.. وشرط وحيد للمتقدمين

وظائف جديدة في “الطيران المدني”.. وشرط وحيد للمتقدمين
http://almnatiq.net/?p=1062229
محررو المناطق:

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في الرياض لحملة البكالوريوس بعدة تخصصات، شريطة أن يكون لدى المتقدم خبرة 3 سنوات.

وبحسب الهيئة، فإنه يشترط أن يكون لدى المتقدم للوظائف خبرة 3 سنوات في مجال ذي صلة، وتوفر مهارة الاتصال والتواصل، وتوفر مهارة التنسيق والتنظيم بين الأعمال المختلفة، وإجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس، إضافة إلى إجادة مهارة الكتابة والتعبير بطريقة احترافية.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن الوظائف المطلوبة هي: مدقق لغوي، وأخصائي متابعة وإدارة الأولويات، لافتة إلى أن التقديم متاح وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

 

روابط ذات صلة

“الطيران المدني” تعلن عن وظائف شاغرة بفروعها بالرياض وجدة.. تعرف على الشروط والتخصصات 

“الطيران المدني” تعلن عن وظائف شاغرة بفروعها بالرياض وجدة.. تعرف على الشروط والتخصصات 
سفارة المملكة في عمان: لا توجد أي إصابات للمواطنين السعوديين بالسلطنة

سفارة المملكة في عمان: لا توجد أي إصابات للمواطنين السعوديين بالسلطنة
“الطيران المدني”: منع نقل ركاب “الترانزيت” من الدول المعلَّق القدوم منها عبر مطارات المملكة

“الطيران المدني”: منع نقل ركاب “الترانزيت” من الدول المعلَّق القدوم منها عبر مطارات المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*