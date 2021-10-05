وظائف جديدة في “الطيران المدني”.. وشرط وحيد للمتقدمين

محررو المناطق:

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في الرياض لحملة البكالوريوس بعدة تخصصات، شريطة أن يكون لدى المتقدم خبرة 3 سنوات.

وبحسب الهيئة، فإنه يشترط أن يكون لدى المتقدم للوظائف خبرة 3 سنوات في مجال ذي صلة، وتوفر مهارة الاتصال والتواصل، وتوفر مهارة التنسيق والتنظيم بين الأعمال المختلفة، وإجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس، إضافة إلى إجادة مهارة الكتابة والتعبير بطريقة احترافية.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن الوظائف المطلوبة هي: مدقق لغوي، وأخصائي متابعة وإدارة الأولويات، لافتة إلى أن التقديم متاح وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.