رئيس جامعة القصيم يهنىء خادم الحرمين بذكرى البيعة: 7 أعوام مليئة بالإنجازات المشرفة

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رفع معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم، باسمه وباسم منسوبي وطلاب وطالبات الجامعة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بمناسبة مرور سبعة أعوام على توليه مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وأكد “الداود” أن يوم ذكرى البيعة يعتبر من الأيام الوطنية المجيدة التي نرسخ فيها الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي، مشيرًا إلى أن هذه الأعوام كانت مليئة بالإنجازات المشرفة داخليًا وخارجيًا، حيث حققت المملكة خلالها نهضة شاملة تمثلت في الإنجازات النوعية التي تؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح من حيث التخطيط والتنفيذ والمراجعة وهو ما انعكس على النهضة الداخلية التي حققت مستويات متقدمة في البرامج المتعددة لرؤية 2030. كما أن النجاح الداخلي يوازيه نجاح خارجي تمثل في تعزيز موقع المملكة ضمن الدول المؤثرة على المستوى العالمي.

وقال معالي رئيس الجامعة إن علينا بهذه المناسبة الغالية الولاء والوفاء لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين ولهذا الوطن العظيم الذي يحتضن أقدس بقعة على وجه الأرض، ويسعى لأن يحقق أهدافًا كبرى تجعل كل مواطن ومقيم يعيش حياة كريمة ذات جودة عالية، مؤكدًا أن الدولة -رعاها الله- تقوم بدعم قطاعاتها المتعددة لتحقق هذا الهدف، لافتًا إلى أن قطاع التعليم بمستوياته المتنوعة هو من أهم القطاعات التي يوليها -حفظه الله- الدعم والتشجيع.

وأوضح “الداود”، أنه في ظل هذا الدعم اللامحدود قد تحققت الكثير من الإنجازات المشرفة، وكان له انعكاس مباشر على جامعة القصيم، والتي أصبحت من الجامعات المتميزة أكاديميًا وبحثيًا وإداريًا، مشيرًا إلى أنها الآن تعد من الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة الـQS الدولية للتصنيف، حيث حصلت على فئة الخمس نجوم نظير تميزها الأكاديمي.

وتابع أن الجامعة دخلت أيضا ضمن تصنيف الجامعات العالمية الناشئة محققة مرتبة متقدمة حسب تصنيف التايمز الدولية، كما أنها تواصل اعتماد برامجها الأكاديمية بصورة تصاعدية من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة، إضافة إلى اسهاماتها في خدمة المجتمع والتأثير فيه من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات، لافتًا إلى أن الجامعة قد توّجت ذلك بتجديد الاعتماد المؤسسي حتى عام 2027م كثالث جامعة سعودية تحقق هذا الإنجاز.

وهنأ “الداود” بهذه المناسبة كافة أبناء الشعب السعودي، داعيًا الله جل وعلا أن يحفظ قائد نهضتنا الحديثة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويعينهما على المضي قدمًا مع أبناء وبنات هذا الوطن الغالي لتحقيق الآمال والتطلعات ومواصلة النمو والازدهار، وأن يحفظ جنودنا ويشفي جراحاهم ويتغمد بواسع رحمته موتاهم.