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نائب أمير الشرقية يطلع على الخريطة التفاعلية للحركة المرورية بالجناح المشارك في المنتدى اللوجستي 2021

نائب أمير الشرقية يطلع على الخريطة التفاعلية للحركة المرورية بالجناح المشارك في المنتدى اللوجستي 2021

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نائب أمير الشرقية يطلع على الخريطة التفاعلية للحركة المرورية بالجناح المشارك في المنتدى اللوجستي 2021

نائب أمير الشرقية يطلع على الخريطة التفاعلية للحركة المرورية بالجناح المشارك في المنتدى اللوجستي 2021
http://almnatiq.net/?p=1062237
محررو المناطق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد زيارة لجناح أمانة المنطقة الشرقية المشارك ضمن أجنحة معرض المنتدى اللوجستي 2021، المقام على هامش المنتدى، الذي نظمته غرفة الشرقية، تحت عنوان “مستقبل الشرقية اللوجستي” بمقر الغرفة، برعاية سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، وكان في استقباله معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

واطلع سموه، على ما يحتويه الجناح الذي تضمن شاشة عرض تفاعلية لمشروع الخريطة اللحظية، والتي تعد إحدى مشاريع الأمانة المستخدمة في العمل على تحسين أداء  الحركة المرورية من خلال رصد وقياس حجم الحركة المرورية في الطرق.

كما استمع سموه لشرح عن عمل الخريطة من قبل مدير إدارة هندسة الطرق والسلامة المرورية بالأمانة المهندس مازن الزهراني، التي تبين حجم الحركة المرورية في شبكة الطرق ورصد متوسط سرعتها، والتي يتم الاستفادة من بياناتها التي ترصدها للعمل على تحليل الحركة المرورية، بهدف وضع دراسة لعدد من الحلول المستقبلية لفك الاختناقات المرورية، بالإضافة الى ربط ما ترصده الخريطة الإلكترونية من خلال اللوحات الالكترونية للأمانة والموزعة في طرق المنطقة الشرقية.

 

 

 

 

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