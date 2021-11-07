بتكلفة 14 مليار ريال.. وضع حجر أساس المجمع الصيني العملاق في جازان

محررو المناطق:

تشهد مدينة جازان، الخميس المقبل، وضع حجر أساس المجمع الصيني العملاق “بان أسيا”، بحضور 100 رجل وسيدة أعمال من الصين.

وتبلغ تكلفة المجمع الصيني العملاق أكثر من 14 مليار ريال. ويهدف المشروع إلى إنتاج 2,500,000 طن متري من حمض التريفثاليك النقي ومليون طن بولي إيثيلين تيرفثالات و200 ألف أغشية البوليستر الرقيقة، وغيرها.

إضافة إلى إنتاج البتروكيماويات الأساسية المستخدمة في صناعة الدواء وصناعة عبوات البلاستيك والأواني المنزلية والمنسوجات الاصطناعية وأقمشة المفروشات وإطارات السيارات والسيور وأحزمة الأمان.