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“يوماً عظيماً للبشرية”.. رئيس شركة فايزر يعلن عن أول علاج ضد كورونا

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“يوماً عظيماً للبشرية”.. رئيس شركة فايزر يعلن عن أول علاج ضد كورونا

“يوماً عظيماً للبشرية”.. رئيس شركة فايزر يعلن عن أول علاج ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=1062252
محررو المناطق

تمكنت  شركة “فايزر” الأمريكية من تطوير حبة دواء تجريبية مُصممة لمكافحة فيروس كورونا.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” ألبرت بورلا،  في مقابلة مع شبكة “CNN” هذا الحدث  بأنه يوم عظيم للبشرية، مؤكدا أن هذه الحبة سوف تنقذ ملايين الأشخاص حول العالم.

وأشار إلى أنه أهمية هذه الحبة تكمن في قدرتها على تقليل مخاطر دخول المستشفى، والوفاة بسبب الفيروس، حيث أنه بدلاً من نقل 10 مصابين بالفيروس إلى المستشفى سيتم نقل شخص واحد فقط.

وتابع  بورلا، أن اللقاحات ليست ذو فاعلية بنسية 100% ، ولا يحصل الجميع على اللقاحات ، لهذا السبب تزدحم وحدات العناية المركزة، بالأشخاص المصابين بالفيروس، لذلك فإن تناول الحبة الجديدة ستساعد المصابين على عدم دخول المستشفيات.

وحول موعد اعتمادها رسمياً، أكد أن الأمر يتعلق بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ووكالة الأدوية الأوربية.

 

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