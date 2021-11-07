أمير القصيم يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد ركن عبدالعزيز الجهني ، الذي قدم لسموه التقرير السنوي عن المهام والأعمال التي قام بها رجال القوة خلال العام المنصرم بحضور الوكيل للشؤون الأمنية الدكتور نايف المرواني .

وأشاد سموه بما يلقاه قطاع أمن المنشآت من دعم ومساندة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ‏وتزويده بما يحتاجه من كوادر بشرية وتجهيزات عسكرية، و ذلك إيمانا منها بالدور الذي تقوم به في الحفاظ على أمن المنشأت الحيوية بالمملكة.

وأكد سمو الأمير أهمية متابعة تقيد الجهات الواقعة تحت مسؤولية القوة باشتراطات الأمن والسلامة، والتزامها بالتعليمات الأمنية والأخذ بتعليمات الجهات في تبني وتطبيق أنظمة السلامة، متمنياً سموه لمنسوبي القطاع مزيداً من التميز.