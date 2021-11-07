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مقطع فيديو يرصد الإصابة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله

مقطع فيديو يرصد الإصابة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله

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مقطع فيديو يرصد الإصابة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله

مقطع فيديو يرصد الإصابة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله
http://almnatiq.net/?p=1062293

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة العربية، الإصابة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد محاولة اغتياله في بغداد.

وأصيب الكاظمي، إصابة طفيفة في يده، خلال محاول اغتيال تعرّض لها الليلة الماضية، في المنطقة الخضراء، وفقا لما ذكره مصدر حكومي عراقي.

ونقلت وكالة روسيا اليوم، عن المصدر قوله، إن “الكاظمي أصيب في يده، والإصابة لم تكن بليغة وإنما طفيفة ولم تؤثر على حركته، كما أصيب 10 أشخاص آخرون من أفراد حمايته”.

وذكرت الوكالة الروسية، تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة حامت في محيط مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء لأكثر من ثلاث دقائق، وبدأ طاقم الحماية بإطلاق النار عليها لإسقاطها لكنه لم يتمكن من ذلك.

وأضافت الوكالة، أنه مع اقتراب المسيرة من المنزل كثف إطلاق النار عليها بأوامر من مسؤولين في مكتب الكاظمي، مع اتخاذ إجراءات لحماية رئيس الحكومة، لكنها أسقطت ما تحمله من مقذوفات.

وبحسب ما ذكرته روسيا اليوم، فإن المكان الذي استهدفته المسيرة، هو منزل الكاظمي الخاص، الذي كان مقرًا لمؤسسة الذاكرة التي يقودها والتي تعنى بأرشفة الوثائق العراقية، ويقع المنزل بالقرب من منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.

 

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