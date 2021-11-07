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الأرصاد: هطول أمطار على الرياض والقصيم بدءًا من الغد وحتى الخميس (فيديو)

الأرصاد: هطول أمطار على الرياض والقصيم بدءًا من الغد وحتى الخميس (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1062296
محررو المناطق

توقع حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عن وجود فرصة لهطول الأمطار بدءا من غد الإثنين إلى يوم الخميس على مناطق الرياض القصيم.

 

وأضاف القحطاني لـ “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية” أن  درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض الفترة المقبلة بشكل تدريجي حتى الدخول إلى فصل الشتاء.

 

وتابع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد أننا مازالنا في فصل الخريف وقد تعاود درجات الحرارة إلى الاعتدال مرة أخرى.

 

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