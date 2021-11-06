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هل الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا آمنة للجميع؟.. متحدث الصحة يُجيب

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هل الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا آمنة للجميع؟.. متحدث الصحة يُجيب

هل الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا آمنة للجميع؟.. متحدث الصحة يُجيب
http://almnatiq.net/?p=1062299
محررو المناطق

قال متحدث  وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن جائحة كورونا مستمرة عالميا ، وهناك دول تواجه إرتفاع في الإصابات بكورونا.

وشدد متحدث وزارة الصحة على ضرورة تعزيز الجرعات باعتبارها مهمة لمواجهة المتحورات، مؤكدا أن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا آمنة وفعّالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة الآن لكشف مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما يتحدث مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رجاء الله السلمي، عن التحديثات الصادرة بشأن بروتوكولات القطاع الرياضي، والفئات المسموح لها بدخول المنشآت الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد الموافق 6/11/2021، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 64 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537.858 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548.930 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8804حالة.

 

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