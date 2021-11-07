احدث الأخبار

متحدث الصحة للمواطنين: سعادتنا ناقصة.. هناك مجموعة لم تتلق اللقاح
أبرز المواد
 الصحة: خطة مهنية لتقديم اللقاحات للفئة العمرية من 5-11 عام (فيديو)
أبرز المواد
 هل الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا آمنة للجميع؟.. متحدث الصحة يُجيب
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار على الرياض والقصيم بدءًا من الغد وحتى الخميس (فيديو)
أبرز المواد
 مقطع فيديو يرصد الإصابة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله
منوعات
 تتكون من 8 بنود.. خطة شيطانية سرية لحزب الله حول كيفية تعامل الموالين له في دول الخليج (وثيقة)
أبرز المواد
 “التنمية العقارية” يطلق برنامجا جديدا لتمويل المطورين العقاريين
أبرز المواد
 40 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 رئيس البعثة التايوانية يزور البكيرية
منطقة القصيم
 بلدية البكيرية تفعل مبادرة “كات ووك” العالمية
منطقة القصيم
 فيروس تنفسي جديد يستهدف الرضع في تونس.. وارتفاع نسبة إشغال أسرّة المستشفيات لـ93.3 %
أبرز المواد
 “يوماً عظيماً للبشرية”.. رئيس شركة فايزر يعلن عن أول علاج ضد كورونا
أبرز المواد
متحدث الصحة للمواطنين: سعادتنا ناقصة.. هناك مجموعة لم تتلق اللقاح

متحدث الصحة للمواطنين: سعادتنا ناقصة.. هناك مجموعة لم تتلق اللقاح

أبرز المواد
الصحة: خطة مهنية لتقديم اللقاحات للفئة العمرية من 5-11 عام (فيديو)

الصحة: خطة مهنية لتقديم اللقاحات للفئة العمرية من 5-11 عام (فيديو)

أبرز المواد
هل الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا آمنة للجميع؟.. متحدث الصحة يُجيب

هل الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا آمنة للجميع؟.. متحدث الصحة يُجيب

أبرز المواد
الأرصاد: هطول أمطار على الرياض والقصيم بدءًا من الغد وحتى الخميس (فيديو)

الأرصاد: هطول أمطار على الرياض والقصيم بدءًا من الغد وحتى الخميس (فيديو)

أبرز المواد

متحدث الصحة للمواطنين: سعادتنا ناقصة.. هناك مجموعة لم تتلق اللقاح

متحدث الصحة للمواطنين: سعادتنا ناقصة.. هناك مجموعة لم تتلق اللقاح
http://almnatiq.net/?p=1062309
محررو المناطق:

شدد الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث الصحة، على ضرورة ارتداء الكمامات، مؤكدا أنها مهمة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، كاشفا أن “الوضع في المملكة مستقر بفضل الله”.

ودعا متحدث الصحة، الجميع إلى المبادرة في استكمال التحصين للحفاظ على المكتسبات في المملكة، مضيفا: “نصدقكم القول.. سعادتنا ناقصة، فهناك مجموعة لم تتلقى اللقاح حتى الآن”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة الآن لكشف مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما يتحدث مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رجاء الله السلمي، عن التحديثات الصادرة بشأن بروتوكولات القطاع الرياضي، والفئات المسموح لها بدخول المنشآت الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد الموافق 6/11/2021، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 64 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537.858 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548.930 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8804حالة.

روابط ذات صلة

الصحة: خطة مهنية لتقديم اللقاحات للفئة العمرية من 5-11 عام (فيديو)

الصحة: خطة مهنية لتقديم اللقاحات للفئة العمرية من 5-11 عام (فيديو)
هل الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا آمنة للجميع؟.. متحدث الصحة يُجيب

هل الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا آمنة للجميع؟.. متحدث الصحة يُجيب
بايدن يعلن عن علاج جديد لفيروس كورونا

بايدن يعلن عن علاج جديد لفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*