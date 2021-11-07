متحدث الصحة للمواطنين: سعادتنا ناقصة.. هناك مجموعة لم تتلق اللقاح

محررو المناطق:

شدد الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث الصحة، على ضرورة ارتداء الكمامات، مؤكدا أنها مهمة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، كاشفا أن “الوضع في المملكة مستقر بفضل الله”.

ودعا متحدث الصحة، الجميع إلى المبادرة في استكمال التحصين للحفاظ على المكتسبات في المملكة، مضيفا: “نصدقكم القول.. سعادتنا ناقصة، فهناك مجموعة لم تتلقى اللقاح حتى الآن”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة الآن لكشف مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما يتحدث مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رجاء الله السلمي، عن التحديثات الصادرة بشأن بروتوكولات القطاع الرياضي، والفئات المسموح لها بدخول المنشآت الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد الموافق 6/11/2021، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 64 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537.858 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548.930 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8804حالة.