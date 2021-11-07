الصحة: خطة مهنية لتقديم اللقاحات للفئة العمرية من 5-11 عام (فيديو)

محررو المناطق

أعلن متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن هناك خطة مهنية لتقديم اللقاحات للفئة العمرية من 5-11 عام .

ووجه متحدث الصحة رسالة لكل من لم يأخذ اللقاح حتى الآن مشيرا إلى أن العلم والعقل يؤكدان أنه مهم لصحتكم وأرواح من حولكم، ونقول من القلب: “بادروا بأخذ اللقاح لسلامتكم وسلامة”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة الآن لكشف مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما يتحدث مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رجاء الله السلمي، عن التحديثات الصادرة بشأن بروتوكولات القطاع الرياضي، والفئات المسموح لها بدخول المنشآت الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد الموافق 6/11/2021، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 64 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537.858 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548.930 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8804حالة.