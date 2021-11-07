متحدث الصحة: العالم تجاوز ربع مليار إصابة بكورونا و5 مليون و62 ألف حالة وفاة (فيديو)

محررو المناطق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن العالم تجاوز ربع مليار إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وأشار إلى أن العالم تجاوز الـ 5 مليون و62 ألف حالة وفاة ، مؤكدا أن عدد اللقاحات وصل إلى 7 مليار و200 مليون جرعة أعطيت حول العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة الآن لكشف مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما يتحدث مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رجاء الله السلمي، عن التحديثات الصادرة بشأن بروتوكولات القطاع الرياضي، والفئات المسموح لها بدخول المنشآت الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد الموافق 6/11/2021، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 64 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537.858 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548.930 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8804حالة.

