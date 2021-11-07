متحدث “الصحة”: بدء توريد لقاح “فايزر” استعدادًا لإعطائه للأطفال دون الـ 12 عامًا (فيديو)

محررو المناطق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن بدء توريد لقاح “فايزر” استعدادًا لإعطائها للفئة العمرية دون الـ 12 عامًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي تعقده وزارة الصحة لكشف مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

ويستعرض المتحدث الرسمي للصحة، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما يتحدث مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رجاء الله السلمي، عن التحديثات الصادرة بشأن بروتوكولات القطاع الرياضي، والفئات المسموح لها بدخول المنشآت الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد الموافق 6/11/2021، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 64 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537.858 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548.930 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8804حالة.