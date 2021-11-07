احدث الأخبار

متحدث “الصحة”: بدء توريد لقاح “فايزر” استعدادًا لإعطائه للأطفال دون الـ 12 عامًا (فيديو)
أبرز المواد
 “التحالف” يُدمر 17 آلية عسكرية حوثية ويقضي على 138 إرهابيًا
أبرز المواد
 متحدث الصحة: العالم تجاوز ربع مليار إصابة بكورونا و5 مليون و62 ألف حالة وفاة (فيديو)
أبرز المواد
 “الملكية الفكرية” تطلق الدليل الاسترشادي لسياسات الملكية الفكرية للجامعات والمراكز البحثية
أبرز المواد
 متحدث الصحة للمواطنين: سعادتنا ناقصة.. هناك مجموعة لم تتلق اللقاح
أبرز المواد
 الصحة: خطة مهنية لتقديم اللقاحات للفئة العمرية من 5-11 عام (فيديو)
أبرز المواد
 هل الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا آمنة للجميع؟.. متحدث الصحة يُجيب
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار على الرياض والقصيم بدءًا من الغد وحتى الخميس (فيديو)
أبرز المواد
 مقطع فيديو يرصد الإصابة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله
منوعات
 تتكون من 8 بنود.. خطة شيطانية سرية لحزب الله حول كيفية تعامل الموالين له في دول الخليج (وثيقة)
أبرز المواد
 “التنمية العقارية” يطلق برنامجا جديدا لتمويل المطورين العقاريين
أبرز المواد
 40 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
متحدث “الصحة”: بدء توريد لقاح “فايزر” استعدادًا لإعطائه للأطفال دون الـ 12 عامًا (فيديو)

متحدث “الصحة”: بدء توريد لقاح “فايزر” استعدادًا لإعطائه للأطفال دون الـ 12 عامًا (فيديو)

أبرز المواد
“التحالف” يُدمر 17 آلية عسكرية حوثية ويقضي على 138 إرهابيًا

“التحالف” يُدمر 17 آلية عسكرية حوثية ويقضي على 138 إرهابيًا

أبرز المواد
متحدث الصحة: العالم تجاوز ربع مليار إصابة بكورونا و5 مليون و62 ألف حالة وفاة (فيديو)

متحدث الصحة: العالم تجاوز ربع مليار إصابة بكورونا و5 مليون و62 ألف حالة وفاة (فيديو)

أبرز المواد
“الملكية الفكرية” تطلق الدليل الاسترشادي لسياسات الملكية الفكرية للجامعات والمراكز البحثية

“الملكية الفكرية” تطلق الدليل الاسترشادي لسياسات الملكية الفكرية للجامعات والمراكز البحثية

أبرز المواد

متحدث “الصحة”: بدء توريد لقاح “فايزر” استعدادًا لإعطائه للأطفال دون الـ 12 عامًا (فيديو)

متحدث “الصحة”: بدء توريد لقاح “فايزر” استعدادًا لإعطائه للأطفال دون الـ 12 عامًا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1062324
محررو المناطق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن بدء توريد لقاح “فايزر” استعدادًا لإعطائها للفئة العمرية دون الـ 12 عامًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي تعقده وزارة الصحة لكشف مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

ويستعرض المتحدث الرسمي للصحة، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما يتحدث مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رجاء الله السلمي، عن التحديثات الصادرة بشأن بروتوكولات القطاع الرياضي، والفئات المسموح لها بدخول المنشآت الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد الموافق 6/11/2021، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 64 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537.858 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548.930 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8804حالة.

روابط ذات صلة

الصحة: خطة مهنية لتقديم اللقاحات للفئة العمرية من 5-11 عام (فيديو)

الصحة: خطة مهنية لتقديم اللقاحات للفئة العمرية من 5-11 عام (فيديو)
40 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

40 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
مستجدات كورونا والفئات المسموح لها بدخول المنشآت الرياضية.. أبرز نقاط مؤتمر الصحة غدًا

مستجدات كورونا والفئات المسموح لها بدخول المنشآت الرياضية.. أبرز نقاط مؤتمر الصحة غدًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*