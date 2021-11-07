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“التحالف” يُدمر 17 آلية عسكرية حوثية ويقضي على 138 إرهابيًا

“التحالف” يُدمر 17 آلية عسكرية حوثية ويقضي على 138 إرهابيًا

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“التحالف” يُدمر 17 آلية عسكرية حوثية ويقضي على 138 إرهابيًا

“التحالف” يُدمر 17 آلية عسكرية حوثية ويقضي على 138 إرهابيًا
http://almnatiq.net/?p=1062326
المناطق ـ وكالات:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات بالجوبة والكسارة خلال 24 ساعة الماضية.

 

وشدد التحالف على أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 آلية عسكرية للحوثي وخسائر بشرية تجاوزت 138 إرهابيًا.

 

وكان التحالف العربي قد أعلن أمس تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيات الحوثية بالبيضاء والجوف وصرواح خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ونوه إلى أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 157 عنصرًا إرهابيًا.

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